https://ria.ru/20241211/vsu-1988634660.html

В Раде заявили о массовых жалобах ВСУ на нехватку дронов

В Раде заявили о массовых жалобах ВСУ на нехватку дронов - РИА Новости, 11.12.2024

В Раде заявили о массовых жалобах ВСУ на нехватку дронов

Украинские военные массово жалуются на нехватку беспилотников и качество поставляемых государством дронов, сообщила в среду депутат Верховной рады от партии... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T16:43

2024-12-11T16:43

2024-12-11T16:43

в мире

украина

ирина геращенко

вооруженные силы украины

верховная рада украины

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Украинские военные массово жалуются на нехватку беспилотников и качество поставляемых государством дронов, сообщила в среду депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность Ирина Геращенко. Накануне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что на Украине критически снизились закупки беспилотников для ВСУ. "Нам обещали, что 96,3 миллиарда гривен (2,3 миллиарда долларов – ред.) будут идти на закупку БПЛА. На самом деле выполнено за 10 месяцев 66,1 миллиарда гривен (1,6 миллиарда долларов – ред.) на БПЛА. И отдельная тема качество этих беспилотников. Мы имеем десятки, а то и сотни жалоб из подразделений по поводу дефицита БПЛА и, что от государства часто приходят настолько некачественные дроны, что они не взлетают", - сказала Геращенко на брифинге, который транслировал украинский телеканал "5 канал". По ее мнению, нужно разобраться, по каким критериям закупали некачественные дроны, кто стоял за этими поставками, и кто должен понести ответственность. Также она предложила создать при парламенте специальную временную комиссию по расследованию поставок ВСУ некачественных мин. "Европейская солидарность" направила ряд запросов в минобороны, правительство, антикоррупционные органы в связи с поставами армии некачественных мин, нужно разобраться, кто стоял за данными контрактами, разобраться, провести расследование, дать полную информацию, были ли они заменены", - отметила Геращенко. Также она призвала переформатировать временную следственную комиссию в следственную, чтобы усилить контроль и провести аудит ситуации с фортификационными соружениями на Украине. Ранее глава одной из крупнейших украинских компаний по производству боевых БПЛА Ukrspecsystems Дмитрий Хасапов заявил газете Financial Times, что ВСУ испытывают колоссальный дефицит беспилотников, а у Киева нет средств, чтобы их закупать. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял о критической нехватке средств на оборонные нужды, по его словам, не хватает больше 12 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988619757.html

https://ria.ru/20241102/pvo-1981489505.html

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в мире, украина, ирина геращенко, вооруженные силы украины, верховная рада украины