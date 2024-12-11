https://ria.ru/20241211/vsu-1988626820.html

Ганчев рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

Ганчев рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 11.12.2024

Ганчев рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области

ВС РФ планомерно уничтожают противника на харьковском направлении посредством авиации и артиллерии, сообщил РИА Новости глава российской администрации... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T16:04

2024-12-11T16:04

2024-12-11T16:04

специальная военная операция на украине

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. ВС РФ планомерно уничтожают противника на харьковском направлении посредством авиации и артиллерии, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Ситуация на харьковском участке фронта находится в фазе планомерного уничтожения противника посредством авиации и артиллерии", - сказал Ганчев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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2024

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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, безопасность