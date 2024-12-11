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Ганчев рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Ганчев рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 11.12.2024
Ганчев рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
ВС РФ планомерно уничтожают противника на харьковском направлении посредством авиации и артиллерии, сообщил РИА Новости глава российской администрации... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T16:04
2024-12-11T16:04
2024-12-11T16:04
специальная военная операция на украине
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. ВС РФ планомерно уничтожают противника на харьковском направлении посредством авиации и артиллерии, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Ситуация на харьковском участке фронта находится в фазе планомерного уничтожения противника посредством авиации и артиллерии", - сказал Ганчев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Ганчев рассказал о продвижении ВС России в Харьковской области
Ганчев: ВС России планомерно уничтожают противника в Харьковской области