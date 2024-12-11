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Украина не может содержать армию, признал министр финансов - РИА Новости, 11.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:29 11.12.2024 (обновлено: 13:29 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/vsu-1988565986.html
Украина не может содержать армию, признал министр финансов
Украина не может содержать армию, признал министр финансов - РИА Новости, 11.12.2024
Украина не может содержать армию, признал министр финансов
Киев не в состоянии содержать ВСУ, пожаловался министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете Pais. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T11:29
2024-12-11T13:29
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
сергей марченко
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Киев не в состоянии содержать ВСУ, пожаловался министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете Pais. По его словам, невозможно содержать такую армию "только за счет собственных ресурсов". Сегодня Украина тратит на военную кампанию более 26% ВВП, добавил он.Министр финансов также заявил, что Украина понесла большие потери и ей нужно пополнить военные запасы. При этом в случае прекращения помощи от США Киеву хватит ресурсов примерно на шесть месяцев."Я думаю, у нас достаточно средств, достаточно оружия, достаточно ракет и артиллерийских снарядов, чтобы продержаться по крайней мере в первой половине 2025 года", — уточнил Марченко.Он также призвал выработать план по сотрудничеству с администраций избранного президента США Дональда Трампа.В конце ноября Владимир Зеленский утвердил бюджет Украины на 2025 год c дефицитом более 37,3 миллиарда долларов. Киев планирует покрывать нехватку за счет помощи западных партнеров.
https://ria.ru/20241211/tramp-1988552149.html
https://ria.ru/20240914/ukraine-1972717734.html
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в мире, украина, киев, сергей марченко, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Сергей Марченко, Вооруженные силы Украины
Украина не может содержать армию, признал министр финансов

Глава Минфина Украины Марченко: Киев не в состоянии содержать ВСУ

© AP Photo / Hanna McKayМинистр финансов Украины Сергей Марченко
Министр финансов Украины Сергей Марченко - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Hanna McKay
Министр финансов Украины Сергей Марченко . Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Киев не в состоянии содержать ВСУ, пожаловался министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете Pais.
По его словам, невозможно содержать такую армию "только за счет собственных ресурсов". Сегодня Украина тратит на военную кампанию более 26% ВВП, добавил он.
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Министр финансов также заявил, что Украина понесла большие потери и ей нужно пополнить военные запасы. При этом в случае прекращения помощи от США Киеву хватит ресурсов примерно на шесть месяцев.
"Я думаю, у нас достаточно средств, достаточно оружия, достаточно ракет и артиллерийских снарядов, чтобы продержаться по крайней мере в первой половине 2025 года", — уточнил Марченко.
Он также призвал выработать план по сотрудничеству с администраций избранного президента США Дональда Трампа.
В конце ноября Владимир Зеленский утвердил бюджет Украины на 2025 год c дефицитом более 37,3 миллиарда долларов. Киев планирует покрывать нехватку за счет помощи западных партнеров.
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