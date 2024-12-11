https://ria.ru/20241211/vsu-1988565986.html
Украина не может содержать армию, признал министр финансов
Украина не может содержать армию, признал министр финансов - РИА Новости, 11.12.2024
Украина не может содержать армию, признал министр финансов
Киев не в состоянии содержать ВСУ, пожаловался министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете Pais. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T11:29
2024-12-11T11:29
2024-12-11T13:29
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Киев не в состоянии содержать ВСУ, пожаловался министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете Pais. По его словам, невозможно содержать такую армию "только за счет собственных ресурсов". Сегодня Украина тратит на военную кампанию более 26% ВВП, добавил он.Министр финансов также заявил, что Украина понесла большие потери и ей нужно пополнить военные запасы. При этом в случае прекращения помощи от США Киеву хватит ресурсов примерно на шесть месяцев."Я думаю, у нас достаточно средств, достаточно оружия, достаточно ракет и артиллерийских снарядов, чтобы продержаться по крайней мере в первой половине 2025 года", — уточнил Марченко.Он также призвал выработать план по сотрудничеству с администраций избранного президента США Дональда Трампа.В конце ноября Владимир Зеленский утвердил бюджет Украины на 2025 год c дефицитом более 37,3 миллиарда долларов. Киев планирует покрывать нехватку за счет помощи западных партнеров.
https://ria.ru/20241211/tramp-1988552149.html
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Украина не может содержать армию, признал министр финансов
Глава Минфина Украины Марченко: Киев не в состоянии содержать ВСУ