https://ria.ru/20241211/vsm-1988704932.html

Греф попросил Путина обсудить с правительством ВСМ Москва — Петербург

Греф попросил Путина обсудить с правительством ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 11.12.2024

Греф попросил Путина обсудить с правительством ВСМ Москва — Петербург

Президент России Владимир Путин попросил кабмин обсудить состояние проекта ВСМ "Москва-Петербург", отметив, что об этом его попросил глава Сбербанка Герман... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T21:46

2024-12-11T21:46

2024-12-11T22:00

общество

россия

владимир путин

герман греф

виталий савельев

сбербанк россии

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил кабмин обсудить состояние проекта ВСМ "Москва-Петербург", отметив, что об этом его попросил глава Сбербанка Герман Греф."Ещё один вопрос вез с мероприятия, которое Сбер организовал, Герман Оскарович просил обсудить проблемы, связанные с планами реализации проекта по высокоскоростной железной дороге "Москва - Петербург". Виталий Геннадьевич, в каком состоянии там сейчас находится этот проект?" - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, обращаясь к вице-премьеру РФ Виталию Савельеву.

https://ria.ru/20241210/rzhd-1988460011.html

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общество, россия, владимир путин, герман греф, виталий савельев, сбербанк россии