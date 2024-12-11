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Греф попросил Путина обсудить с правительством ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 11.12.2024
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21:46 11.12.2024 (обновлено: 22:00 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/vsm-1988704932.html
Греф попросил Путина обсудить с правительством ВСМ Москва — Петербург
Греф попросил Путина обсудить с правительством ВСМ Москва — Петербург - РИА Новости, 11.12.2024
Греф попросил Путина обсудить с правительством ВСМ Москва — Петербург
Президент России Владимир Путин попросил кабмин обсудить состояние проекта ВСМ "Москва-Петербург", отметив, что об этом его попросил глава Сбербанка Герман... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T21:46
2024-12-11T22:00
общество
россия
владимир путин
герман греф
виталий савельев
сбербанк россии
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил кабмин обсудить состояние проекта ВСМ "Москва-Петербург", отметив, что об этом его попросил глава Сбербанка Герман Греф."Ещё один вопрос вез с мероприятия, которое Сбер организовал, Герман Оскарович просил обсудить проблемы, связанные с планами реализации проекта по высокоскоростной железной дороге "Москва - Петербург". Виталий Геннадьевич, в каком состоянии там сейчас находится этот проект?" - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, обращаясь к вице-премьеру РФ Виталию Савельеву.
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общество, россия, владимир путин, герман греф, виталий савельев, сбербанк россии
Общество, Россия, Владимир Путин, Герман Греф, Виталий Савельев, Сбербанк России
Греф попросил Путина обсудить с правительством ВСМ Москва — Петербург

Греф попросил Путина обсудить с правительством план реализации проекта ВСЖМ-1

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПолноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ
Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Полноразмерный макет сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин попросил кабмин обсудить состояние проекта ВСМ "Москва-Петербург", отметив, что об этом его попросил глава Сбербанка Герман Греф.
"Ещё один вопрос вез с мероприятия, которое Сбер организовал, Герман Оскарович просил обсудить проблемы, связанные с планами реализации проекта по высокоскоростной железной дороге "Москва - Петербург". Виталий Геннадьевич, в каком состоянии там сейчас находится этот проект?" - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции, обращаясь к вице-премьеру РФ Виталию Савельеву.
Стенд ОАО РЖД - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
РЖД станут генподрядчиком строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург
10 декабря, 17:13
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинГерман ГрефВиталий СавельевСбербанк России
 
 
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