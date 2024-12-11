https://ria.ru/20241211/voznagrazhdenie-1988530804.html

Заявивший на убийцу главы UnitedHealthcare может недополучить награду

Заявивший на убийцу главы UnitedHealthcare может недополучить награду - РИА Новости, 11.12.2024

Заявивший на убийцу главы UnitedHealthcare может недополучить награду

Сотрудник McDonald"s, который помог поймать подозреваемого в убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, может... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T03:48

2024-12-11T03:48

2024-12-11T03:48

в мире

нью-йорк (город)

сша

пенсильвания

фбр

mcdonald's corporation

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ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Сотрудник McDonald"s, который помог поймать подозреваемого в убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, может недополучить обещанное правоохранителями вознаграждение, сообщает издание USA Today. "Чтобы получить награду ФБР, работнику McDonald"s сначала нужно быть номинированным на нее вовлеченной структурой и одобренным комитетом. Если госсекретарь штата согласится, будет определено, сколько денег предоставленная информация стоит: до 50 тысяч долларов, но вряд ли всю сумму", - сообщает портал. Награду за информацию, которая приведет к поимке злоумышленника объявляли ФБР и полиция Нью-Йорка - 50 и 10 тысяч долларов соответственно, отмечает издание. Выплачивают деньги только в случае ареста, обвинения, а чаще всего даже осуждения подозреваемого, говорится в сообщении. То есть до вынесения обвинительного приговора сотрудник McDonald"s на деньги может не рассчитывать, а если их и выплатят, то вряд ли полную сумму, ее объем будет оцениваться с учетом множества факторов, пишет издание. Между тем после информации о поимке подозреваемого пользователи приложений пытались занизить рейтинг ресторанов быстрого питания в округе, оставляя отзывы о "крысах", подобную практику пришлось пресекать профильным сайтам и приложениям, удаляя оценки, сообщали американские СМИ. Ранее комиссар полиции Нью-Йорка Джессика Тиш сообщала, что силовики в США подтверждают задержание подозреваемого по делу об убийстве главы крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Фигуранта поймали в McDonald's в штате Пенсильвания после того, как его опознал работник забегаловки. По словам представительницы полиции, задержанным оказался 26-летний Луиджи Манджоне. Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" (deny, defend, depose) и телефон, который, как предполагается, принадлежит преступнику. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция надеется получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. По этим же данным, следователи считают, что в Томпсона стрелял непрофессиональный убийца. В расследовании участвует ФБР.

https://rsport.ria.ru/20241129/futbolist-1986427748.html

https://ria.ru/20241210/podozrevaemyj-1988303038.html

нью-йорк (город)

сша

пенсильвания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-йорк (город), сша, пенсильвания, фбр, mcdonald's corporation