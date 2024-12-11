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Воронежские власти не накажут воспитателя, якобы вырвавшую волосы у ребенка - РИА Новости, 11.12.2024
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13:55 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/vospitatelnitsa-1988598932.html
Воронежские власти не накажут воспитателя, якобы вырвавшую волосы у ребенка
Воронежские власти не накажут воспитателя, якобы вырвавшую волосы у ребенка - РИА Новости, 11.12.2024
Воронежские власти не накажут воспитателя, якобы вырвавшую волосы у ребенка
Воспитательницу детского сада в Новой Усмани Воронежской области, которую обвинили в том, что она якобы вырвала у четырёхлетней девочки клок волос, не будут... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:55
2024-12-11T13:55
происшествия
воронежская область
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ВОРОНЕЖ, 11 дек - РИА Новости. Воспитательницу детского сада в Новой Усмани Воронежской области, которую обвинили в том, что она якобы вырвала у четырёхлетней девочки клок волос, не будут наказывать без подтверждения вины, сообщили РИА Новости в администрации населённого пункта. Ранее местные СМИ сообщили, что в октябре родители четырёхлетней Ярославы обнаружили, что у ребёнка выдран клок волос. Из-за задержки речевого развития девочка не смогла объяснить, что произошло, поэтому родители обратились к воспитателю. По её словам, дети сами вырывают себе волосы. Отец девочки пояснил, что им в больнице выдали справку о том, что у Ярославы на голове ссадина и имеет место быть "травматическое удаление волос". По словам заведующей детского сада, на медосмотре у ребёнка была выявлена алопеция - паталогическое выпадение волос. "Применять к сотрудникам какие-либо взыскания без подтверждения вины ни руководство учреждения, ни отдел образования района правильным не считают. Не исключено, что причина может быть найдена вне детского сада", - сообщили власти, комментируя инцидент с воспитательницей. Власти заверили, что отдел образования района проводит внутреннюю проверку и на данный момент не нашел подтверждения вины воспитательницы. Кроме того, власти, ссылаясь на заключения экспертов, утверждают, что отсутствие волос не является следствием травмы, потому что отсутствует характерная симптоматика. "Правоохранительные органы проводили проверку по соответствующему заявлению. Более чем за два месяца информации о каких-либо основаниях для реагирования от правоохранительных органов в адрес отдела образования или учреждения не поступило", - добавили в администрации.
https://ria.ru/20241209/ozero-1988186594.html
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происшествия, воронежская область
Происшествия, Воронежская область
Воронежские власти не накажут воспитателя, якобы вырвавшую волосы у ребенка

Воронежские власти не накажут воспитателя, якобы вырвавшую волосы у девочки

© Fotolia / dmitrimarutaДетский сад
Детский сад - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Fotolia / dmitrimaruta
Детский сад. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 11 дек - РИА Новости. Воспитательницу детского сада в Новой Усмани Воронежской области, которую обвинили в том, что она якобы вырвала у четырёхлетней девочки клок волос, не будут наказывать без подтверждения вины, сообщили РИА Новости в администрации населённого пункта.
Ранее местные СМИ сообщили, что в октябре родители четырёхлетней Ярославы обнаружили, что у ребёнка выдран клок волос. Из-за задержки речевого развития девочка не смогла объяснить, что произошло, поэтому родители обратились к воспитателю. По её словам, дети сами вырывают себе волосы. Отец девочки пояснил, что им в больнице выдали справку о том, что у Ярославы на голове ссадина и имеет место быть "травматическое удаление волос". По словам заведующей детского сада, на медосмотре у ребёнка была выявлена алопеция - паталогическое выпадение волос.
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"Применять к сотрудникам какие-либо взыскания без подтверждения вины ни руководство учреждения, ни отдел образования района правильным не считают. Не исключено, что причина может быть найдена вне детского сада", - сообщили власти, комментируя инцидент с воспитательницей.
Власти заверили, что отдел образования района проводит внутреннюю проверку и на данный момент не нашел подтверждения вины воспитательницы. Кроме того, власти, ссылаясь на заключения экспертов, утверждают, что отсутствие волос не является следствием травмы, потому что отсутствует характерная симптоматика.
"Правоохранительные органы проводили проверку по соответствующему заявлению. Более чем за два месяца информации о каких-либо основаниях для реагирования от правоохранительных органов в адрес отдела образования или учреждения не поступило", - добавили в администрации.
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