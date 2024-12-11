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Ганчев рассказал о ситуации в Волчанске - РИА Новости, 11.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:07 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/volchansk-1988627307.html
Ганчев рассказал о ситуации в Волчанске
Ганчев рассказал о ситуации в Волчанске - РИА Новости, 11.12.2024
Ганчев рассказал о ситуации в Волчанске
Движение штурмовых групп ВС РФ отмечается в Волчанске, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T16:07
2024-12-11T16:07
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы рф
безопасность
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Движение штурмовых групп ВС РФ отмечается в Волчанске, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Движение наших штурмовых групп отмечается в Волчанске. Работа ведется в целом по всем направлениям", - сообщил Ганчев. Он отметил, что зачистка региона потребует еще какого-то времени.
https://ria.ru/20241211/goroda-1988566292.html
волчанск
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волчанск, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Ганчев рассказал о ситуации в Волчанске

Ганчев сообщил о движении штурмовых групп ВС России в Волчанске

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащие штурмового подразделения ВС РФ
Военнослужащие штурмового подразделения ВС РФ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие штурмового подразделения ВС РФ . Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Движение штурмовых групп ВС РФ отмечается в Волчанске, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.
"Движение наших штурмовых групп отмечается в Волчанске. Работа ведется в целом по всем направлениям", - сообщил Ганчев.
Он отметил, что зачистка региона потребует еще какого-то времени.
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Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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