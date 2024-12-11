https://ria.ru/20241211/volchansk-1988627307.html

Ганчев рассказал о ситуации в Волчанске

Ганчев рассказал о ситуации в Волчанске - РИА Новости, 11.12.2024

Ганчев рассказал о ситуации в Волчанске

Движение штурмовых групп ВС РФ отмечается в Волчанске, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T16:07

2024-12-11T16:07

2024-12-11T16:07

специальная военная операция на украине

волчанск

харьковская область

виталий ганчев

вооруженные силы рф

безопасность

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Движение штурмовых групп ВС РФ отмечается в Волчанске, сообщил РИА Новости глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. "Движение наших штурмовых групп отмечается в Волчанске. Работа ведется в целом по всем направлениям", - сообщил Ганчев. Он отметил, что зачистка региона потребует еще какого-то времени.

https://ria.ru/20241211/goroda-1988566292.html

волчанск

харьковская область

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волчанск, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы рф, безопасность