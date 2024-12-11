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Военнослужащие группировки "Днепр" организовали полковой музей - РИА Новости, 11.12.2024
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Военнослужащие группировки "Днепр" организовали полковой музей
Военнослужащие группировки "Днепр" организовали полковой музей - РИА Новости, 11.12.2024
Военнослужащие группировки "Днепр" организовали полковой музей
Музей из трофеев и предметов старины российские военные создали при военно-политическом отделе танкового полка группировки войск "Днепр", об этом РИА Новости... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T02:53
2024-12-11T02:53
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СКАДОВСК (Херсонская область), 11 дек - РИА Новости. Музей из трофеев и предметов старины российские военные создали при военно-политическом отделе танкового полка группировки войск "Днепр", об этом РИА Новости рассказал сотрудник военно-политического отдела с позывным "Симба", добавив, что по окончании спецоперации музей "будет очень большой и очень даже удачный". "Как прибыли в районы выполнения боевых задач и по сей день, по настоящее время, мы продолжаем из разных районов на нашем направлении привозить. Бойцы привозят, оставляют у нас. И хочется отметить, что это интересно не только обычным бойцам. Даже приезжают с вышестоящих частей, соединений", - рассказал "Симба". В коллекции музея - украинские медали, монеты, шевроны и даже паспорт, полученные в ходе выполнения боевых задач военнослужащими танкового полка. Именно они, по словам сотрудника военно-политического отдела, вызывают у личного состава наибольший интерес. Также собраны предметы старины, найденные при рытье окопов и блиндажей на разных участках каховского направления. "Если найдут что-то интересное, то в первую очередь сюда, конечно, несут, чтобы ознакомиться, чтобы это было на видном месте, чтобы не просто на полке стояло где-то в другом блиндаже у бойца какого-нибудь, а непосредственно рядом с тем местом, где военнослужащие чаще всего бывают", - добавил он. В будущем музей планируется сохранить на базе воинской части. К концу СВО, по словам военнослужащих, коллекция будет еще больше. "Дальше - с музеем, конечно, мы его здесь не бросим. Мы, естественно, по окончании СВО его возьмем и в танковом нашем полку создастся один большой музей. Я думаю, что к окончанию СВО он будет очень большой и очень даже удачный", - сказал военнослужащий с позывным "Дуча".
https://ria.ru/20240929/vs-1975306984.html
https://ria.ru/20240713/obespechenie-1959377641.html
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безопасность
Специальная военная операция на Украине, Безопасность
Военнослужащие группировки "Днепр" организовали полковой музей

В танковом полку "Днепр" создали музей из трофеев и предметов старины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийский расчет в зоне СВО
Артиллерийский расчет в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийский расчет в зоне СВО. Архивное фото
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СКАДОВСК (Херсонская область), 11 дек - РИА Новости. Музей из трофеев и предметов старины российские военные создали при военно-политическом отделе танкового полка группировки войск "Днепр", об этом РИА Новости рассказал сотрудник военно-политического отдела с позывным "Симба", добавив, что по окончании спецоперации музей "будет очень большой и очень даже удачный".
"Как прибыли в районы выполнения боевых задач и по сей день, по настоящее время, мы продолжаем из разных районов на нашем направлении привозить. Бойцы привозят, оставляют у нас. И хочется отметить, что это интересно не только обычным бойцам. Даже приезжают с вышестоящих частей, соединений", - рассказал "Симба".
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В коллекции музея - украинские медали, монеты, шевроны и даже паспорт, полученные в ходе выполнения боевых задач военнослужащими танкового полка. Именно они, по словам сотрудника военно-политического отдела, вызывают у личного состава наибольший интерес. Также собраны предметы старины, найденные при рытье окопов и блиндажей на разных участках каховского направления.
"Если найдут что-то интересное, то в первую очередь сюда, конечно, несут, чтобы ознакомиться, чтобы это было на видном месте, чтобы не просто на полке стояло где-то в другом блиндаже у бойца какого-нибудь, а непосредственно рядом с тем местом, где военнослужащие чаще всего бывают", - добавил он.
В будущем музей планируется сохранить на базе воинской части. К концу СВО, по словам военнослужащих, коллекция будет еще больше.
"Дальше - с музеем, конечно, мы его здесь не бросим. Мы, естественно, по окончании СВО его возьмем и в танковом нашем полку создастся один большой музей. Я думаю, что к окончанию СВО он будет очень большой и очень даже удачный", - сказал военнослужащий с позывным "Дуча".
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