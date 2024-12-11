https://ria.ru/20241211/voennye-1988528336.html

Военнослужащие группировки "Днепр" организовали полковой музей

Военнослужащие группировки "Днепр" организовали полковой музей - РИА Новости, 11.12.2024

Военнослужащие группировки "Днепр" организовали полковой музей

Музей из трофеев и предметов старины российские военные создали при военно-политическом отделе танкового полка группировки войск "Днепр", об этом РИА Новости... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T02:53

2024-12-11T02:53

2024-12-11T02:53

специальная военная операция на украине

безопасность

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СКАДОВСК (Херсонская область), 11 дек - РИА Новости. Музей из трофеев и предметов старины российские военные создали при военно-политическом отделе танкового полка группировки войск "Днепр", об этом РИА Новости рассказал сотрудник военно-политического отдела с позывным "Симба", добавив, что по окончании спецоперации музей "будет очень большой и очень даже удачный". "Как прибыли в районы выполнения боевых задач и по сей день, по настоящее время, мы продолжаем из разных районов на нашем направлении привозить. Бойцы привозят, оставляют у нас. И хочется отметить, что это интересно не только обычным бойцам. Даже приезжают с вышестоящих частей, соединений", - рассказал "Симба". В коллекции музея - украинские медали, монеты, шевроны и даже паспорт, полученные в ходе выполнения боевых задач военнослужащими танкового полка. Именно они, по словам сотрудника военно-политического отдела, вызывают у личного состава наибольший интерес. Также собраны предметы старины, найденные при рытье окопов и блиндажей на разных участках каховского направления. "Если найдут что-то интересное, то в первую очередь сюда, конечно, несут, чтобы ознакомиться, чтобы это было на видном месте, чтобы не просто на полке стояло где-то в другом блиндаже у бойца какого-нибудь, а непосредственно рядом с тем местом, где военнослужащие чаще всего бывают", - добавил он. В будущем музей планируется сохранить на базе воинской части. К концу СВО, по словам военнослужащих, коллекция будет еще больше. "Дальше - с музеем, конечно, мы его здесь не бросим. Мы, естественно, по окончании СВО его возьмем и в танковом нашем полку создастся один большой музей. Я думаю, что к окончанию СВО он будет очень большой и очень даже удачный", - сказал военнослужащий с позывным "Дуча".

https://ria.ru/20240929/vs-1975306984.html

https://ria.ru/20240713/obespechenie-1959377641.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность