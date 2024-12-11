https://ria.ru/20241211/vladimirov-1988642383.html

Владимиров: Ставрополье привлечет 356 млрд рублей инвестиций в 2024 году

Владимиров: Ставрополье привлечет 356 млрд рублей инвестиций в 2024 году - РИА Новости, 11.12.2024

Владимиров: Ставрополье привлечет 356 млрд рублей инвестиций в 2024 году

По итогам текущего года объем привлечения частных инвестиций в Ставропольский край может составить 356 миллиардов рублей, что выше показателей прошлого года,... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:14

2024-12-11T17:14

2024-12-11T17:14

ставропольский край

ессентуки

ставропольский край

буденновск

владимир владимиров

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. По итогам текущего года объем привлечения частных инвестиций в Ставропольский край может составить 356 миллиардов рублей, что выше показателей прошлого года, сообщает пресс-служба регионального правительства. Глава Ставрополья Владимир Владимиров провел заседание координационного совета по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции в регионе. "Ставрополье прямо заинтересовано в привлечении частных инвестиций и развитии действующих производств. В 2023 году частный бизнес вложил в экономику Ставрополья 335 миллиардов рублей. По итогам этого года рассчитываем выйти на значение в 356 миллиардов. Несмотря на непростые экономические условия, продолжим работать на привлечение частных вложений. Результат этой работы – дополнительные поступления в бюджет, рабочие места, возможности для развития края. Рассчитываю, что компании, которые получили поддержку в реализации своих проектов, успешно реализуют свои бизнес-планы", - приводит пресс-служба слова Владимирова. Так, компания, которая специализируется на выпуске радиоэлектронной продукции, готовится к расширению производства. Создаются новые мощности в Ессентуках, для их запуска требуется подключение к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения. Также предприятие рассчитывает на предоставление инвестиционного налогового вычета и льготного кредита. Еще одна компания выступила с предложением о строительстве в Буденновске современного жилого комплекса. Проект планируется реализовать в течение двух лет. При этом как ожидается, будут созданы 230 рабочих мест. Инвестор обязуется передать в собственность края 5% жилой площади. Это жилье будет использовано для реализации социальных программ на Ставрополье, подчеркнул губернатор. Одобрено заключение инвестиционного соглашения между правительством края и предприятием химической промышленности. Компания намерена провести модернизацию оборудования, вложив более 1,5 миллиарда рублей собственных средств. Это повысит его эффективность и надежность. Все инициативы поддержаны советом. Удовлетворены просьбы инвесторов об оказании поддержки в различных форматах, в том числе за счет реализации краевой госпрограммы – помощь в выделении земли, предоставление налоговых преференций, льготного кредитования и возможность техприсоединения к коммунальным системам.

https://ria.ru/20241211/olimpiada-1988609786.html

https://ria.ru/20241210/vladimirov-1988420558.html

ессентуки

ставропольский край

буденновск

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ессентуки, ставропольский край, буденновск, владимир владимиров