В бундестаге выступили с призывом из-за обещания Мерца по Украине
Депутат бундестага Дагделен осудила обещание Мерца поставить Украине Taurus
© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен раскритиковала в соцсети X обещание кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца поставить ракеты Taurus Украине.
"Мерц рискует втянуть Германию в войну. Безответственное разжигание войны кандидатом в канцлеры", — написала она.
"Мерц рискует втянуть Германию в войну. Безответственное разжигание войны кандидатом в канцлеры", — написала она.
Дагделен призвала использовать дипломатию, а не ракеты.
На встрече с Владимиром Зеленским Мерц подтвердил готовность предоставить Украине дальнобойное оружие.
Нынешний канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что не намерен давать Киеву разрешение на применение дальнобойного оружия для атак вглубь территории России, а также не планирует поставлять крылатые ракеты Taurus.
На встрече с Владимиром Зеленским Мерц подтвердил готовность предоставить Украине дальнобойное оружие.
Нынешний канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что не намерен давать Киеву разрешение на применение дальнобойного оружия для атак вглубь территории России, а также не планирует поставлять крылатые ракеты Taurus.