https://ria.ru/20241211/ukraina-1988625745.html

В бундестаге выступили с призывом из-за обещания Мерца по Украине

В бундестаге выступили с призывом из-за обещания Мерца по Украине - РИА Новости, 11.12.2024

В бундестаге выступили с призывом из-за обещания Мерца по Украине

рискует втянуть Германию в войну. Безответственное разжигание войны кандидатом в канцлеры", — написала она. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T16:00

2024-12-11T16:00

2024-12-11T16:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

севим дагделен

владимир зеленский

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен раскритиковала в соцсети X обещание кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца поставить ракеты Taurus Украине."Мерц рискует втянуть Германию в войну. Безответственное разжигание войны кандидатом в канцлеры", — написала она. Дагделен призвала использовать дипломатию, а не ракеты. На встрече с Владимиром Зеленским Мерц подтвердил готовность предоставить Украине дальнобойное оружие. Нынешний канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что не намерен давать Киеву разрешение на применение дальнобойного оружия для атак вглубь территории России, а также не планирует поставлять крылатые ракеты Taurus.

https://ria.ru/20241211/makron-1988555408.html

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украина

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в мире, украина, германия, севим дагделен, владимир зеленский