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В бундестаге выступили с призывом из-за обещания Мерца по Украине - РИА Новости, 11.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:00 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988625745.html
В бундестаге выступили с призывом из-за обещания Мерца по Украине
В бундестаге выступили с призывом из-за обещания Мерца по Украине - РИА Новости, 11.12.2024
В бундестаге выступили с призывом из-за обещания Мерца по Украине
рискует втянуть Германию в войну. Безответственное разжигание войны кандидатом в канцлеры", — написала она. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T16:00
2024-12-11T16:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
севим дагделен
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен раскритиковала в соцсети X обещание кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца поставить ракеты Taurus Украине."Мерц рискует втянуть Германию в войну. Безответственное разжигание войны кандидатом в канцлеры", — написала она. Дагделен призвала использовать дипломатию, а не ракеты. На встрече с Владимиром Зеленским Мерц подтвердил готовность предоставить Украине дальнобойное оружие. Нынешний канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что не намерен давать Киеву разрешение на применение дальнобойного оружия для атак вглубь территории России, а также не планирует поставлять крылатые ракеты Taurus.
https://ria.ru/20241211/makron-1988555408.html
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в мире, украина, германия, севим дагделен, владимир зеленский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Севим Дагделен, Владимир Зеленский
В бундестаге выступили с призывом из-за обещания Мерца по Украине

Депутат бундестага Дагделен осудила обещание Мерца поставить Украине Taurus

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Депутат немецкого парламента от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" Севим Дагделен раскритиковала в соцсети X обещание кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца поставить ракеты Taurus Украине.

"Мерц рискует втянуть Германию в войну. Безответственное разжигание войны кандидатом в канцлеры", — написала она.
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Вчера, 10:10
Дагделен призвала использовать дипломатию, а не ракеты.

На встрече с Владимиром Зеленским Мерц подтвердил готовность предоставить Украине дальнобойное оружие.

Нынешний канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял, что не намерен давать Киеву разрешение на применение дальнобойного оружия для атак вглубь территории России, а также не планирует поставлять крылатые ракеты Taurus.
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Вчера, 11:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаГерманияСевим ДагделенВладимир Зеленский
 
 
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