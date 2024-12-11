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В МИД Словакии призвали к дипломатическому решению по Украине - РИА Новости, 11.12.2024
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15:09 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988608744.html
В МИД Словакии призвали к дипломатическому решению по Украине
В МИД Словакии призвали к дипломатическому решению по Украине - РИА Новости, 11.12.2024
В МИД Словакии призвали к дипломатическому решению по Украине
Дипломатия должна вернуться к решению конфликта на Украине, начав с прекращения огня, а потом перейти к мирным переговорам, заявил в среду глава МИД Словакии... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T15:09
2024-12-11T15:09
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БРАТИСЛАВА, 11 дек – РИА Новости. Дипломатия должна вернуться к решению конфликта на Украине, начав с прекращения огня, а потом перейти к мирным переговорам, заявил в среду глава МИД Словакии Юрай Бланар. Он находится в Бразилии в составе словацкой делегации во главе с премьером Робертом Фицо. Как заявил Бланар, слова которого приводит издание Sme, его переговоры с бразильским коллегой Мауро Виейрой показали большую близость во взглядах на происходящие ныне в мире конфликты, в том числе на конфликт на Украине, где усилия дипломатов, по мнению Бланара, пока не дают плодов. "Дипломатия сейчас должна вернуться и заняться решением этого конфликта (на Украине), начав с прекращения огня, а затем перейти к мирным переговорам. Это единственное решение для Украины", - сказал глава словацкой дипломатии. По словам Бланара, конфликт на Украине не имеет военного решения, ошибается тот, кто думает, что можно победить ядерную державу. "Мы считаем, что у этого конфликта нет военного решения. Если кто-то думает, что сможет победить ядерную державу..., то он очень ошибается", - подчеркнул словацкий министр.
https://ria.ru/20241210/ukraina-1988431187.html
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в мире, цены на нефть, украина, словакия, бразилия, роберт фицо, мауру виейра
В мире, Цены на нефть, Украина, Словакия, Бразилия, Роберт Фицо, Мауру Виейра
В МИД Словакии призвали к дипломатическому решению по Украине

МИД Словакии: решение конфликта на Украине должно перейти к дипломатам

© Fotolia / Yulia BuchatskayaФлаг Словакии
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Fotolia / Yulia Buchatskaya
Флаг Словакии. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 11 дек – РИА Новости. Дипломатия должна вернуться к решению конфликта на Украине, начав с прекращения огня, а потом перейти к мирным переговорам, заявил в среду глава МИД Словакии Юрай Бланар.
Он находится в Бразилии в составе словацкой делегации во главе с премьером Робертом Фицо.
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Как заявил Бланар, слова которого приводит издание Sme, его переговоры с бразильским коллегой Мауро Виейрой показали большую близость во взглядах на происходящие ныне в мире конфликты, в том числе на конфликт на Украине, где усилия дипломатов, по мнению Бланара, пока не дают плодов.
"Дипломатия сейчас должна вернуться и заняться решением этого конфликта (на Украине), начав с прекращения огня, а затем перейти к мирным переговорам. Это единственное решение для Украины", - сказал глава словацкой дипломатии.
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По словам Бланара, конфликт на Украине не имеет военного решения, ошибается тот, кто думает, что можно победить ядерную державу.
"Мы считаем, что у этого конфликта нет военного решения. Если кто-то думает, что сможет победить ядерную державу..., то он очень ошибается", - подчеркнул словацкий министр.
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