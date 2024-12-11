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На Украине водитель на ходу спас незнакомца от ТЦК - РИА Новости, 11.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:32 11.12.2024 (обновлено: 11:14 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988558890.html
На Украине водитель на ходу спас незнакомца от ТЦК
На Украине водитель на ходу спас незнакомца от ТЦК - РИА Новости, 11.12.2024
На Украине водитель на ходу спас незнакомца от ТЦК
На Украине водитель спас неизвестного мужчину от сотрудников военкомата, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T10:32
2024-12-11T11:14
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. На Украине водитель спас неизвестного мужчину от сотрудников военкомата, сообщило издание "Страна.ua".Издание указывает, что представитель ТЦК гнался по улице за молодым человеком. Внезапно рядом с последним притормозил автомобиль и открыл дверь. В результате, тот успел запрыгнуть и спастись от призыва.Сотрудник ТЦК не смог пешком догнать уезжающий автомобиль и был вынужден повернуть назад.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988544993.html
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в мире, украина, киев, одесса, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Одесса, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
На Украине водитель на ходу спас незнакомца от ТЦК

"Страна.ua": на Украине водитель на ходу открыл дверь и спас мужчину от ТЦК

© Фото : "Страна.ua"Кадры спасения мужчины от мобилизации на Украине
Кадры спасения мужчины от мобилизации на Украине - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : "Страна.ua"
Кадры спасения мужчины от мобилизации на Украине
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. На Украине водитель спас неизвестного мужчину от сотрудников военкомата, сообщило издание "Страна.ua".
Издание указывает, что представитель ТЦК гнался по улице за молодым человеком. Внезапно рядом с последним притормозил автомобиль и открыл дверь. В результате, тот успел запрыгнуть и спастись от призыва.
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Сотрудник ТЦК не смог пешком догнать уезжающий автомобиль и был вынужден повернуть назад.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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