https://ria.ru/20241211/ubiystvo-1988694556.html

Отпечатки пальцев подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare совпали

Отпечатки пальцев подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare совпали - РИА Новости, 11.12.2024

Отпечатки пальцев подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare совпали

Отпечатки пальцев Луиджи Манджоне, подозреваемого в убийстве генерального директора крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона,... РИА Новости, 11.12.2024

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Отпечатки пальцев Луиджи Манджоне, подозреваемого в убийстве генерального директора крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, совпали с отпечатками, обнаруженными на месте преступления, сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Отпечатки пальцев, обнаруженные на месте убийства главы UnitedHealthcare, и отпечатки, взятые при аресте подозреваемого Луиджи Манджоне, совпали, сообщили CNN в среду два представителя правоохранительных органов, знакомые с ходом расследования", - говорится в сообщении. Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" (deny, defend, depose), а также телефон, который, как предполагается, принадлежит преступнику. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция планировала получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. В расследовании участвует ФБР.

https://ria.ru/20241209/ssha-1988285875.html

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в мире, манхэттен, фбр