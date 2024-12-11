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Отпечатки пальцев подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare совпали - РИА Новости, 11.12.2024
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20:20 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/ubiystvo-1988694556.html
Отпечатки пальцев подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare совпали
Отпечатки пальцев подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare совпали - РИА Новости, 11.12.2024
Отпечатки пальцев подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare совпали
Отпечатки пальцев Луиджи Манджоне, подозреваемого в убийстве генерального директора крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T20:20
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Отпечатки пальцев Луиджи Манджоне, подозреваемого в убийстве генерального директора крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, совпали с отпечатками, обнаруженными на месте преступления, сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Отпечатки пальцев, обнаруженные на месте убийства главы UnitedHealthcare, и отпечатки, взятые при аресте подозреваемого Луиджи Манджоне, совпали, сообщили CNN в среду два представителя правоохранительных органов, знакомые с ходом расследования", - говорится в сообщении. Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" (deny, defend, depose), а также телефон, который, как предполагается, принадлежит преступнику. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция планировала получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. В расследовании участвует ФБР.
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в мире, манхэттен, фбр
В мире, Манхэттен, ФБР
Отпечатки пальцев подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare совпали

CNN: отпечатки пальцев подозреваемого в убийстве главы UnitedHealthcare совпали

© AP Photo / Mary AltafferСотрудники правоохранительных органов в Америке
Сотрудники правоохранительных органов в Америке - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Mary Altaffer
Сотрудники правоохранительных органов в Америке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Отпечатки пальцев Луиджи Манджоне, подозреваемого в убийстве генерального директора крупной американской страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, совпали с отпечатками, обнаруженными на месте преступления, сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
"Отпечатки пальцев, обнаруженные на месте убийства главы UnitedHealthcare, и отпечатки, взятые при аресте подозреваемого Луиджи Манджоне, совпали, сообщили CNN в среду два представителя правоохранительных органов, знакомые с ходом расследования", - говорится в сообщении.
Томпсон был убит утром 4 декабря на Манхэттене по пути на конференцию. Поджидавший его киллер несколько раз выстрелил в жертву, после чего скрылся на велосипеде. Позже полиция распространила фото подозреваемого. СМИ со ссылкой на источники сообщали, что на месте убийства Томпсона следователи обнаружили гильзы с надписями "отвергай", "охраняй" и "отрешай" (deny, defend, depose), а также телефон, который, как предполагается, принадлежит преступнику. Также рядом с местом стрельбы нашли бутылку воды и фантик от конфеты, с помощью которых полиция планировала получить отпечатки пальцев или ДНК подозреваемого. В расследовании участвует ФБР.
Подозреваемый в убийстве генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
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