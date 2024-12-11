https://ria.ru/20241211/tyumentsy-1988673434.html
Тюменцы взяли гран-при Национальной премии по инвестразвитию
Тюменцы взяли гран-при Национальной премии по инвестразвитию - РИА Новости, 11.12.2024
Тюменцы взяли гран-при Национальной премии по инвестразвитию
Инвестиционное агентство Тюменской области удостоено гран-при Национальной премии в сфере инвестиционного развития, губернатор Александр Моор назвал это... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T18:52
2024-12-11T18:52
2024-12-11T18:52
тюменская область
тюменская область
россия
александр моор
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
агентство стратегических инициатив (аси)
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ТЮМЕНЬ, 11 дек – РИА Новости. Инвестиционное агентство Тюменской области удостоено гран-при Национальной премии в сфере инвестиционного развития, губернатор Александр Моор назвал это достижение большой победой инвестиционной команды региона. "Большая победа инвестиционной команды Тюменской области! Наше региональное инвестагентство получило гран-при Национальной премии в сфере инвестиционного развития... Агентство создано для поддержки предпринимателей. Здесь готовы оказать помощь любому, кто собирается вложить свои средства в нашу экономику, рассказать о мерах поддержки… и в целом сопроводить инвестпроект: от идеи до реализации", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что в 2024 году в Тюменской области планируют завершить около 300 инвестпроектов, суммарный объем вложенных в экономику региона средств составит почти 400 миллиардов рублей. Замгубернатора Андрей Пантелеев пояснил, что инвестиционная команда региона признана лучшей среди 64 субъектов, тюменский опыт работы с инвесторами рекомендован к тиражированию по всей России. Практика проектного офиса инвестагентства рекомендована к внедрению Минэкономразвития России, АСИ и комиссией Госсовета России.
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тюменская область, россия, александр моор, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), агентство стратегических инициатив (аси)
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Александр Моор, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Тюменцы взяли гран-при Национальной премии по инвестразвитию
Агентство Тюменской области удостоено гран-при Нацпремии по инвестразвитию