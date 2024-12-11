https://ria.ru/20241211/tyumentsy-1988673434.html

Тюменцы взяли гран-при Национальной премии по инвестразвитию

Тюменцы взяли гран-при Национальной премии по инвестразвитию - РИА Новости, 11.12.2024

Тюменцы взяли гран-при Национальной премии по инвестразвитию

Инвестиционное агентство Тюменской области удостоено гран-при Национальной премии в сфере инвестиционного развития, губернатор Александр Моор назвал это... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T18:52

2024-12-11T18:52

2024-12-11T18:52

тюменская область

тюменская область

россия

александр моор

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

агентство стратегических инициатив (аси)

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ТЮМЕНЬ, 11 дек – РИА Новости. Инвестиционное агентство Тюменской области удостоено гран-при Национальной премии в сфере инвестиционного развития, губернатор Александр Моор назвал это достижение большой победой инвестиционной команды региона. "Большая победа инвестиционной команды Тюменской области! Наше региональное инвестагентство получило гран-при Национальной премии в сфере инвестиционного развития... Агентство создано для поддержки предпринимателей. Здесь готовы оказать помощь любому, кто собирается вложить свои средства в нашу экономику, рассказать о мерах поддержки… и в целом сопроводить инвестпроект: от идеи до реализации", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что в 2024 году в Тюменской области планируют завершить около 300 инвестпроектов, суммарный объем вложенных в экономику региона средств составит почти 400 миллиардов рублей. Замгубернатора Андрей Пантелеев пояснил, что инвестиционная команда региона признана лучшей среди 64 субъектов, тюменский опыт работы с инвесторами рекомендован к тиражированию по всей России. Практика проектного офиса инвестагентства рекомендована к внедрению Минэкономразвития России, АСИ и комиссией Госсовета России.

https://ria.ru/20241211/tyumen-1988652868.html

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тюменская область, россия, александр моор, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), агентство стратегических инициатив (аси)