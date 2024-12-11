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Россия продолжает оставаться в контакте с Турцией, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.12.2024
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14:48 11.12.2024 (обновлено: 14:58 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/turtsiya-1988610435.html
Россия продолжает оставаться в контакте с Турцией, заявили в Кремле
Россия продолжает оставаться в контакте с Турцией, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.12.2024
Россия продолжает оставаться в контакте с Турцией, заявили в Кремле
Россия продолжает оставаться в контакте с Турцией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:48
2024-12-11T14:58
россия
турция
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия продолжает оставаться в контакте с Турцией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Диалог актуален. Мы поддерживаем контакты с нашими турецкими друзьями", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html
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россия, турция, в мире, дмитрий песков
Россия, Турция, В мире, Дмитрий Песков
Россия продолжает оставаться в контакте с Турцией, заявили в Кремле

Песков: Россия продолжает оставаться в контакте с Турцией

© Fotolia / badahosФлаг Турции в Стамбуле
Флаг Турции в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Fotolia / badahos
Флаг Турции в Стамбуле. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия продолжает оставаться в контакте с Турцией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Диалог актуален. Мы поддерживаем контакты с нашими турецкими друзьями", - сказал Песков журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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