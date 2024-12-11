https://ria.ru/20241211/turtsiya-1988610435.html
Россия продолжает оставаться в контакте с Турцией, заявили в Кремле
Россия продолжает оставаться в контакте с Турцией, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.12.2024
Россия продолжает оставаться в контакте с Турцией, заявили в Кремле
Россия продолжает оставаться в контакте с Турцией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:48
2024-12-11T14:48
2024-12-11T14:58
россия
турция
в мире
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия продолжает оставаться в контакте с Турцией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Диалог актуален. Мы поддерживаем контакты с нашими турецкими друзьями", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, в мире, дмитрий песков
Россия, Турция, В мире, Дмитрий Песков
Россия продолжает оставаться в контакте с Турцией, заявили в Кремле
Песков: Россия продолжает оставаться в контакте с Турцией