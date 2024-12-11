https://ria.ru/20241211/turtsiya-1988610435.html

Россия продолжает оставаться в контакте с Турцией, заявили в Кремле

Россия продолжает оставаться в контакте с Турцией, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.12.2024

Россия продолжает оставаться в контакте с Турцией, заявили в Кремле

Россия продолжает оставаться в контакте с Турцией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T14:48

2024-12-11T14:48

2024-12-11T14:58

россия

турция

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия продолжает оставаться в контакте с Турцией, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Диалог актуален. Мы поддерживаем контакты с нашими турецкими друзьями", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html

россия

турция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, турция, в мире, дмитрий песков