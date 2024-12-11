https://ria.ru/20241211/trump-1988596940.html
МИД России прокомментировал заявления Трампа об Украине
МИД России прокомментировал заявления Трампа об Украине - РИА Новости, 11.12.2024
МИД России прокомментировал заявления Трампа об Украине
Россия готова изучать предложения администрации будущего президента США Дональда Трампа по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:49
2024-12-11T13:49
2024-12-11T15:25
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия готова изучать предложения администрации будущего президента США Дональда Трампа по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Если следующая администрация США настроена серьезно заняться этим вопросом и будет выдвигать здесь те или иные идеи, конечно же, с нашей стороны будет открытая позиция, мы это изучим. Но изучить не равнозначно согласиться. Все то, что является абсолютно неотъемлемым остовом, фундаментом нашей позиции, многократно излагал президент", - сказал Рябков."Читайте то, что было сказано им 14 июня на встрече с руководством МИД, читайте, что говорил президент на "большом" "Валдае". Вот программа и база для движения к урегулированию. Альтернативы мы не видим", - добавил Рябков.По его словам, то, что предлагают страны мирового большинства, в том числе в рамках инициативы КНР и Бразилии, тоже имеет свои недочеты."Это не идеальная формула, но мы приветствуем попытки здравомыслящих сил предложить свой взгляд на происходящее, отличающийся от абсолютно провальных и обреченных на неудачу идей, которые выдвигаются в Киеве", - отметил Рябков.
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, в мире, сергей рябков, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Сергей Рябков, Дональд Трамп, США
МИД России прокомментировал заявления Трампа об Украине
Рябков: Россия готова изучать предложения Трампа по Украине