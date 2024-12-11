Рейтинг@Mail.ru
МИД России прокомментировал заявления Трампа об Украине - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:49 11.12.2024 (обновлено: 15:25 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/trump-1988596940.html
МИД России прокомментировал заявления Трампа об Украине
МИД России прокомментировал заявления Трампа об Украине - РИА Новости, 11.12.2024
МИД России прокомментировал заявления Трампа об Украине
Россия готова изучать предложения администрации будущего президента США Дональда Трампа по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:49
2024-12-11T15:25
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
сергей рябков
дональд трамп
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982193657_222:341:3072:1944_1920x0_80_0_0_9d64e39884aa988e6aea46d0043fa6d0.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия готова изучать предложения администрации будущего президента США Дональда Трампа по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Если следующая администрация США настроена серьезно заняться этим вопросом и будет выдвигать здесь те или иные идеи, конечно же, с нашей стороны будет открытая позиция, мы это изучим. Но изучить не равнозначно согласиться. Все то, что является абсолютно неотъемлемым остовом, фундаментом нашей позиции, многократно излагал президент", - сказал Рябков."Читайте то, что было сказано им 14 июня на встрече с руководством МИД, читайте, что говорил президент на "большом" "Валдае". Вот программа и база для движения к урегулированию. Альтернативы мы не видим", - добавил Рябков.По его словам, то, что предлагают страны мирового большинства, в том числе в рамках инициативы КНР и Бразилии, тоже имеет свои недочеты."Это не идеальная формула, но мы приветствуем попытки здравомыслящих сил предложить свой взгляд на происходящее, отличающийся от абсолютно провальных и обреченных на неудачу идей, которые выдвигаются в Киеве", - отметил Рябков.
https://ria.ru/20241211/ukraina-1988503582.html
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/06/1982193657_684:256:3072:2047_1920x0_80_0_0_f44fc701c5e1b31f7fe6f7f07c782a6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, в мире, сергей рябков, дональд трамп, сша
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире, Сергей Рябков, Дональд Трамп, США
МИД России прокомментировал заявления Трампа об Украине

Рябков: Россия готова изучать предложения Трампа по Украине

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Россия готова изучать предложения администрации будущего президента США Дональда Трампа по Украине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Если следующая администрация США настроена серьезно заняться этим вопросом и будет выдвигать здесь те или иные идеи, конечно же, с нашей стороны будет открытая позиция, мы это изучим. Но изучить не равнозначно согласиться. Все то, что является абсолютно неотъемлемым остовом, фундаментом нашей позиции, многократно излагал президент", - сказал Рябков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Украина начала сыпаться — как Сирия, только хуже
Вчера, 08:00
"Читайте то, что было сказано им 14 июня на встрече с руководством МИД, читайте, что говорил президент на "большом" "Валдае". Вот программа и база для движения к урегулированию. Альтернативы мы не видим", - добавил Рябков.
По его словам, то, что предлагают страны мирового большинства, в том числе в рамках инициативы КНР и Бразилии, тоже имеет свои недочеты.
"Это не идеальная формула, но мы приветствуем попытки здравомыслящих сил предложить свой взгляд на происходящее, отличающийся от абсолютно провальных и обреченных на неудачу идей, которые выдвигаются в Киеве", - отметил Рябков.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Путин предупредил Запад о вступлении в войну
14 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВ миреСергей РябковДональд ТрампСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала