https://ria.ru/20241211/trevoga-1988574986.html
Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.12.2024
Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога расширилась на Полтавскую, Черкасскую и Харьковскую области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:18
2024-12-11T12:18
2024-12-11T12:18
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Воздушная тревога расширилась на Полтавскую, Черкасскую и Харьковскую области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее в среду тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях, она звучит до сих пор. По данным ресурса, тревога в Полтавской, Харьковской и Черкасской областях была объявлена в 12.02 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Украина, Николаевская область, Вооруженные силы РФ
Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Черкасской и Харьковской областях объявили воздушную тревогу