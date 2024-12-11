https://ria.ru/20241211/trevoga-1988574986.html

Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 11.12.2024

Еще в трех областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога расширилась на Полтавскую, Черкасскую и Харьковскую области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T12:18

2024-12-11T12:18

2024-12-11T12:18

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Воздушная тревога расширилась на Полтавскую, Черкасскую и Харьковскую области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее в среду тревогу объявили в Кировоградской, Днепропетровской и Николаевской областях, она звучит до сих пор. По данным ресурса, тревога в Полтавской, Харьковской и Черкасской областях была объявлена в 12.02 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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Ольга Фомченкова

в мире, харьковская область, украина, николаевская область, вооруженные силы рф