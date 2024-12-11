https://ria.ru/20241211/tramp-1988529969.html
Список кандидатов в администрацию Трампа пополнился новым миллиардером
Список кандидатов в администрацию Трампа пополнился новым миллиардером - РИА Новости, 11.12.2024
Список кандидатов в администрацию Трампа пополнился новым миллиардером
Избранный президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social предложил инвестора-миллиардера Томаса Баррака на пост посла Штатов в Турции, вместе с... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T03:28
2024-12-11T03:28
2024-12-11T03:28
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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social предложил инвестора-миллиардера Томаса Баррака на пост посла Штатов в Турции, вместе с Трампом в новой администрации таких миллиардеров будет уже десять. "Я рад объявить, что Том Баррак станет нашим следующим послом в Турции", - написал Трамп. Трамп отметил, что Баррак "три десятилетия успешно управлял частной инвестиционной компанией". Баррак, которому 77 лет, работал советником Трампа во время его президентской кампании 2016 года. В 2021 году его привлекали по обвинению в лоббировании интересов ОАЭ, он был оправдан. Баррак входит в список 500 богатейших людей США, его состояние превышает миллиард долларов. Трамп на различные посты в свою администрацию предложил уже девять миллиардеров, включая богатейшего человека в мире Илона Маска. Вместе с Трампом их уже десять. Таким образом, будущее руководство США станет рекордно богатым, на всех у чиновников будет более 350 миллиардов долларов. Прошлое правительство Трампа тоже было самым обеспеченным, активы чиновников достигали 6 миллиардов. До этого рекорд был у администрации Барака Обамы с 2,8 миллиарда совокупных средств. Чиновники в нынешнем правительстве под руководством Джо Байдена имеют на всех 110 миллионов долларов. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.
https://ria.ru/20241113/post-1983633120.html
https://ria.ru/20241108/tramp-1982565068.html
сша
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, турция, оаэ, дональд трамп, илон маск, барак обама
В мире, США, Турция, ОАЭ, Дональд Трамп, Илон Маск, Барак Обама
Список кандидатов в администрацию Трампа пополнился новым миллиардером
Трамп предложил инвестора-миллиардера Баррака на пост посла США в Турции