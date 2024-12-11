https://ria.ru/20241211/tramp-1988529969.html

Список кандидатов в администрацию Трампа пополнился новым миллиардером

Список кандидатов в администрацию Трампа пополнился новым миллиардером - РИА Новости, 11.12.2024

Список кандидатов в администрацию Трампа пополнился новым миллиардером

Избранный президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social предложил инвестора-миллиардера Томаса Баррака на пост посла Штатов в Турции, вместе с... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T03:28

2024-12-11T03:28

2024-12-11T03:28

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оаэ

дональд трамп

илон маск

барак обама

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ВАШИНГТОН, 10 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social предложил инвестора-миллиардера Томаса Баррака на пост посла Штатов в Турции, вместе с Трампом в новой администрации таких миллиардеров будет уже десять. "Я рад объявить, что Том Баррак станет нашим следующим послом в Турции", - написал Трамп. Трамп отметил, что Баррак "три десятилетия успешно управлял частной инвестиционной компанией". Баррак, которому 77 лет, работал советником Трампа во время его президентской кампании 2016 года. В 2021 году его привлекали по обвинению в лоббировании интересов ОАЭ, он был оправдан. Баррак входит в список 500 богатейших людей США, его состояние превышает миллиард долларов. Трамп на различные посты в свою администрацию предложил уже девять миллиардеров, включая богатейшего человека в мире Илона Маска. Вместе с Трампом их уже десять. Таким образом, будущее руководство США станет рекордно богатым, на всех у чиновников будет более 350 миллиардов долларов. Прошлое правительство Трампа тоже было самым обеспеченным, активы чиновников достигали 6 миллиардов. До этого рекорд был у администрации Барака Обамы с 2,8 миллиарда совокупных средств. Чиновники в нынешнем правительстве под руководством Джо Байдена имеют на всех 110 миллионов долларов. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.

https://ria.ru/20241113/post-1983633120.html

https://ria.ru/20241108/tramp-1982565068.html

сша

турция

оаэ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, турция, оаэ, дональд трамп, илон маск, барак обама