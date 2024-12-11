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Россия должна быть в авангарде технологических перемен, заявил Путин

Россия должна быть в авангарде технологических перемен, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024

Россия должна быть в авангарде технологических перемен, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия должна быть в авангарде идущих в мире технологических перемен. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:42

2024-12-11T17:42

2024-12-11T17:48

россия

владимир путин

технологии

сбер

москва

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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия должна быть в авангарде идущих в мире технологических перемен.Путин в среду прибыл в центральный офиса "Сбера" в Москве, где осматривает выставку разработок в сфере ИИ."Хотел бы вас поздравить со значимой рубежной датой и, безусловно, поблагодарить за совместную работу, за упорство в продвижении идей прогресса, за стремление воплотить самые смелые, самые фантастические, казалось бы, мечты - причем их реализовать в самых простых, на первый взгляд, таких нужных, успешных проектах, продуктах, сервисах, чтобы Россия была в авангарде масштабных, идущих во всем мире перемен. Скорость этих перемен набирает обороты, силу. Нам с вами - прежде всего, обращаюсь, конечно, к российской аудитории - нужно наращивать эти обороты, предлагать по-настоящему новаторские, нестандартные решения", - сказал глава государства.

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Ясно, к каким вопросам нужно готовиться" – Путин ознакомился с работой нейросети GigaChat "Ясно, к каким вопросам нужно готовиться" – Путин ознакомился с работой нейросети GigaChat 2024-12-11T17:42 true PT2M13S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, технологии, сбер, москва, видео