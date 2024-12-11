Россия должна быть в авангарде технологических перемен, заявил Путин
Путин: Россия должна быть в авангарде идущих в мире технологических перемен
© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки разработок в сфере искусственного интеллекта на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту. 11 декабря 2024
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки разработок в сфере искусственного интеллекта на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту. 11 декабря 2024
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия должна быть в авангарде идущих в мире технологических перемен.
"Хотел бы вас поздравить со значимой рубежной датой и, безусловно, поблагодарить за совместную работу, за упорство в продвижении идей прогресса, за стремление воплотить самые смелые, самые фантастические, казалось бы, мечты - причем их реализовать в самых простых, на первый взгляд, таких нужных, успешных проектах, продуктах, сервисах, чтобы Россия была в авангарде масштабных, идущих во всем мире перемен. Скорость этих перемен набирает обороты, силу. Нам с вами - прежде всего, обращаюсь, конечно, к российской аудитории - нужно наращивать эти обороты, предлагать по-настоящему новаторские, нестандартные решения", - сказал глава государства.