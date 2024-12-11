Рейтинг@Mail.ru
Россия должна быть в авангарде технологических перемен, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 11.12.2024 (обновлено: 17:48 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/tekhnologii-1988652109.html
Россия должна быть в авангарде технологических перемен, заявил Путин
Россия должна быть в авангарде технологических перемен, заявил Путин - РИА Новости, 11.12.2024
Россия должна быть в авангарде технологических перемен, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия должна быть в авангарде идущих в мире технологических перемен. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:42
2024-12-11T17:48
россия
владимир путин
технологии
сбер
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988655353_0:137:3153:1911_1920x0_80_0_0_f1738a8f3a81c30892393029ab95ff44.jpg
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия должна быть в авангарде идущих в мире технологических перемен.Путин в среду прибыл в центральный офиса "Сбера" в Москве, где осматривает выставку разработок в сфере ИИ."Хотел бы вас поздравить со значимой рубежной датой и, безусловно, поблагодарить за совместную работу, за упорство в продвижении идей прогресса, за стремление воплотить самые смелые, самые фантастические, казалось бы, мечты - причем их реализовать в самых простых, на первый взгляд, таких нужных, успешных проектах, продуктах, сервисах, чтобы Россия была в авангарде масштабных, идущих во всем мире перемен. Скорость этих перемен набирает обороты, силу. Нам с вами - прежде всего, обращаюсь, конечно, к российской аудитории - нужно наращивать эти обороты, предлагать по-настоящему новаторские, нестандартные решения", - сказал глава государства.
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Ясно, к каким вопросам нужно готовиться" – Путин ознакомился с работой нейросети GigaChat
"Ясно, к каким вопросам нужно готовиться" – Путин ознакомился с работой нейросети GigaChat
2024-12-11T17:42
true
PT2M13S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988655353_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_880f0e84f63e6b4c549fcc26e5f11661.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, технологии, сбер, москва, видео
Россия, Владимир Путин, Технологии, Сбер, Москва
Россия должна быть в авангарде технологических перемен, заявил Путин
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия должна быть в авангарде идущих в мире технологических перемен.
2024-12-11T17:42
true
PT2M13S
Россия должна быть в авангарде технологических перемен, заявил Путин

Путин: Россия должна быть в авангарде идущих в мире технологических перемен

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки разработок в сфере искусственного интеллекта на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту. 11 декабря 2024
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки разработок в сфере искусственного интеллекта на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту. 11 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время осмотра выставки разработок в сфере искусственного интеллекта на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту. 11 декабря 2024
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что Россия должна быть в авангарде идущих в мире технологических перемен.
Путин в среду прибыл в центральный офиса "Сбера" в Москве, где осматривает выставку разработок в сфере ИИ.
"Хотел бы вас поздравить со значимой рубежной датой и, безусловно, поблагодарить за совместную работу, за упорство в продвижении идей прогресса, за стремление воплотить самые смелые, самые фантастические, казалось бы, мечты - причем их реализовать в самых простых, на первый взгляд, таких нужных, успешных проектах, продуктах, сервисах, чтобы Россия была в авангарде масштабных, идущих во всем мире перемен. Скорость этих перемен набирает обороты, силу. Нам с вами - прежде всего, обращаюсь, конечно, к российской аудитории - нужно наращивать эти обороты, предлагать по-настоящему новаторские, нестандартные решения", - сказал глава государства.
 
РоссияВладимир ПутинТехнологииСберМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала