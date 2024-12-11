https://ria.ru/20241211/tekhnologii-1988555726.html

Российские разработчики представили новые большие языковые модели

Российские разработчики представили новые большие языковые модели - РИА Новости, 11.12.2024

Российские разработчики представили новые большие языковые модели

Группа "Т-Технологии" открыла беcплатный доступ к двум большим языковым моделям (LLM) на русском языке: T-Pro (Т-Про) на 32 миллиарда параметров и обновленной... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T10:11

2024-12-11T10:11

2024-12-11T10:11

т-банк (ао «тинькофф банк»)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Группа "Т-Технологии" открыла беcплатный доступ к двум большим языковым моделям (LLM) на русском языке: T-Pro (Т-Про) на 32 миллиарда параметров и обновленной T-Lite (Т-Лайт) на 7 миллиардов параметров, сообщает компания. "Модели находятся в открытом доступе для всех. Это значит, что использовать LLM сможет любая компания... Открытый доступ предполагает полностью бесплатное использование указанных моделей для решения внутренних бизнес-задач компаний и создания новых продуктов на базе LLM", - говорится в сообщении. В частности, с помощью LLM можно создавать умных чат-ботов в поддержке, которые более приближены к человеческому общению и отвечают не по скриптам, а в режиме живого диалога. Это позволит частично или полностью автоматизировать разбор клиентских обращений. Индустриальный бенчмарк MERA показал, что T-Lite и T-Pro показывают лучший результат среди всех открытых моделей на русском языке в мире, говорится в сообщении. Модели входят в Gen-T (Джен-Ти) — семейство собственных специализированных языковых моделей Группы "Т-Технологии", предназначенных для решения узкоспециализированных задач в отличие от универсальных решений, таких как ChatGPT. Для создания моделей используется технология продолженного предобучения (Continual Pretraining). Это процесс, при котором уже обученную на больших объемах информации модель продолжают обучать на материалах, специфичных для определенной задачи или области, и адаптируют ее на русский язык. Модели T-Lite и T-Pro основаны на базе моделей семейства Qwen-2.5, но показывают более высокое качество на задачах русского языка, чем оригинальные модели, утверждают в компании. "Убедившись в эффективности нашего решения, мы решили поделиться нашими моделями со всей индустрией. Так наш опыт смогут перенять другие компании, а использование LLM станет гораздо шире. Это уже второй релиз наших моделей, которые мы выкладываем в открытый доступ", - приводится в сообщении комментарий директора по искусственному интеллекту Т-Банка Виктора Тарнавского.

https://ria.ru/20241203/t-bank-1987082071.html

https://ria.ru/20241204/t-bank-1987296003.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

т-банк (ао «тинькофф банк»)