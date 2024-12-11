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В Таганроге объявили отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 11.12.2024
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06:26 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/taganrog-1988540167.html
В Таганроге объявили отбой воздушной тревоги
В Таганроге объявили отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 11.12.2024
В Таганроге объявили отбой воздушной тревоги
Глава Таганрога Светлана Камбулова в своем Telegram-канале объявила об отбое воздушной тревоги в городе. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T06:26
2024-12-11T06:26
происшествия
таганрог
ростовская область
юрий слюсарь
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава Таганрога Светлана Камбулова в своем Telegram-канале объявила об отбое воздушной тревоги в городе. Ранее Камбулова сообщала об атаке БПЛА на Таганрог. "Внимание! Отбой воздушной тревоги!" - написала она. В свою очередь врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, повреждено промышленное предприятие, сгорели 14 машин на парковке, никто не пострадал.
https://ria.ru/20241211/taganrog-1988538064.html
https://ria.ru/20241211/pvo-1988529046.html
таганрог
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Дарья Буймова
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происшествия, таганрог, ростовская область, юрий слюсарь
Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В Таганроге объявили отбой воздушной тревоги

Глава Таганрога Камбулова объявила об отбое воздушной тревоги

CC BY 2.0 / Alexxx Malev / Панорама Таганрога
Панорама Таганрога - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
CC BY 2.0 / Alexxx Malev /
Панорама Таганрога. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава Таганрога Светлана Камбулова в своем Telegram-канале объявила об отбое воздушной тревоги в городе.
Ранее Камбулова сообщала об атаке БПЛА на Таганрог.
Панорама Таганрога - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Таганрог ночью подвергся ракетной атаке
05:55
"Внимание! Отбой воздушной тревоги!" - написала она.
В свою очередь врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, повреждено промышленное предприятие, сгорели 14 машин на парковке, никто не пострадал.
Военнослужащие Вооруженных сил России в пункте управления зенитного ракетного комплекса Тор М2У - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
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ПроисшествияТаганрогРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
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