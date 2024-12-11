https://ria.ru/20241211/taganrog-1988540167.html
В Таганроге объявили отбой воздушной тревоги
В Таганроге объявили отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 11.12.2024
В Таганроге объявили отбой воздушной тревоги
Глава Таганрога Светлана Камбулова в своем Telegram-канале объявила об отбое воздушной тревоги в городе. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T06:26
2024-12-11T06:26
2024-12-11T06:26
происшествия
таганрог
ростовская область
юрий слюсарь
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Глава Таганрога Светлана Камбулова в своем Telegram-канале объявила об отбое воздушной тревоги в городе. Ранее Камбулова сообщала об атаке БПЛА на Таганрог. "Внимание! Отбой воздушной тревоги!" - написала она. В свою очередь врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что Таганрог ночью подвергся ракетной атаке, повреждено промышленное предприятие, сгорели 14 машин на парковке, никто не пострадал.
https://ria.ru/20241211/taganrog-1988538064.html
https://ria.ru/20241211/pvo-1988529046.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, таганрог, ростовская область, юрий слюсарь
Происшествия, Таганрог, Ростовская область, Юрий Слюсарь
В Таганроге объявили отбой воздушной тревоги
Глава Таганрога Камбулова объявила об отбое воздушной тревоги