https://ria.ru/20241211/taganrog-1988534938.html

В Таганроге объявили опасность атаки БПЛА

В Таганроге объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.12.2024

В Таганроге объявили опасность атаки БПЛА

Атака БПЛА объявлена в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T05:02

2024-12-11T05:02

2024-12-11T05:02

специальная военная операция на украине

происшествия

таганрог

ростовская область

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Атака БПЛА объявлена в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. "Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол", - написала она.

https://ria.ru/20240410/taganrog-1939005806.html

таганрог

ростовская область

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, таганрог, ростовская область