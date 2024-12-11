https://ria.ru/20241211/taganrog-1988534938.html
В Таганроге объявили опасность атаки БПЛА
В Таганроге объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 11.12.2024
В Таганроге объявили опасность атаки БПЛА
Атака БПЛА объявлена в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T05:02
2024-12-11T05:02
2024-12-11T05:02
специальная военная операция на украине
происшествия
таганрог
ростовская область
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Атака БПЛА объявлена в Таганроге Ростовской области, сообщила глава города Светлана Камбулова в своем Telegram-канале. "Внимание! Атака БПЛА. По возможности спуститесь на нижние этажи, в подвал. Найдите место без окон, сядьте на пол", - написала она.
https://ria.ru/20240410/taganrog-1939005806.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, таганрог, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Таганрог, Ростовская область
В Таганроге объявили опасность атаки БПЛА
Глава Таганрога Камбулова сообщила, что в городе объявили опасность атаки БПЛА