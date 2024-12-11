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Самый молодой депутат Смоленской областной Думы отправится на СВО

Самый молодой депутат Смоленской областной Думы отправится на СВО - РИА Новости, 11.12.2024

Самый молодой депутат Смоленской областной Думы отправится на СВО

Самый молодой депутат Смоленской областной Думы Егор Цыганов решил встать в один строй с тысячами бойцов со всей страны, защищающих страну на СВО; он подписал... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T19:55

2024-12-11T19:55

2024-12-11T19:55

смоленская область

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Самый молодой депутат Смоленской областной Думы Егор Цыганов решил встать в один строй с тысячами бойцов со всей страны, защищающих страну на СВО; он подписал контракт и ближайшее время отправится на фронт, написал в своем телеграм-канале глава региона Василий Анохин. "Для Егора это будет не первый выезд в зону СВО. С самого начала боевых действий он активно участвовал в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса. В 2022 году работал в гуманитарных центрах Купянска и Волчанска, организуя питание и доставку вещей первой необходимости, а в прошлом году был санитаром в военном госпитале", – написал Анохин. По его словам, теперь Цыганову предстоит выполнение более сложной, ответственной и важной работы – военной. "Егор, береги себя и своих товарищей. Желаю стойкости и удачи в выполнении боевых задач. Смоленщина с тобой!" – сказал Анохин.

https://ria.ru/20241211/anokhin-1988666098.html

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донбасс, волчанск, василий анохин, смоленская областная дума, смоленская область, сво