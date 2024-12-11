Рейтинг@Mail.ru
Самый молодой депутат Смоленской областной Думы отправится на СВО - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
19:55 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/svo-1988690500.html
Самый молодой депутат Смоленской областной Думы отправится на СВО
Самый молодой депутат Смоленской областной Думы отправится на СВО - РИА Новости, 11.12.2024
Самый молодой депутат Смоленской областной Думы отправится на СВО
Самый молодой депутат Смоленской областной Думы Егор Цыганов решил встать в один строй с тысячами бойцов со всей страны, защищающих страну на СВО; он подписал... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:55
2024-12-11T19:55
смоленская область
донбасс
волчанск
василий анохин
смоленская областная дума
смоленская область
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_00e1ff96fa80d4a87b250ebc6a4202df.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Самый молодой депутат Смоленской областной Думы Егор Цыганов решил встать в один строй с тысячами бойцов со всей страны, защищающих страну на СВО; он подписал контракт и ближайшее время отправится на фронт, написал в своем телеграм-канале глава региона Василий Анохин. "Для Егора это будет не первый выезд в зону СВО. С самого начала боевых действий он активно участвовал в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса. В 2022 году работал в гуманитарных центрах Купянска и Волчанска, организуя питание и доставку вещей первой необходимости, а в прошлом году был санитаром в военном госпитале", – написал Анохин. По его словам, теперь Цыганову предстоит выполнение более сложной, ответственной и важной работы – военной. "Егор, береги себя и своих товарищей. Желаю стойкости и удачи в выполнении боевых задач. Смоленщина с тобой!" – сказал Анохин.
https://ria.ru/20241211/anokhin-1988666098.html
донбасс
волчанск
смоленская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982395520_228:0:2503:1706_1920x0_80_0_0_892bb58a9cc6935c6103e1b6aa13217b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донбасс, волчанск, василий анохин, смоленская областная дума, смоленская область, сво
Смоленская область, Донбасс, Волчанск, Василий Анохин, Смоленская областная Дума, Смоленская область, СВО
Самый молодой депутат Смоленской областной Думы отправится на СВО

Самый молодой депутат Смоленской Облдумы Егор Цыганов подписал контракт с ВО РФ

© Фото : Василий Анохин/ВКонтактеГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© Фото : Василий Анохин/ВКонтакте
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Самый молодой депутат Смоленской областной Думы Егор Цыганов решил встать в один строй с тысячами бойцов со всей страны, защищающих страну на СВО; он подписал контракт и ближайшее время отправится на фронт, написал в своем телеграм-канале глава региона Василий Анохин.
"Для Егора это будет не первый выезд в зону СВО. С самого начала боевых действий он активно участвовал в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса. В 2022 году работал в гуманитарных центрах Купянска и Волчанска, организуя питание и доставку вещей первой необходимости, а в прошлом году был санитаром в военном госпитале", – написал Анохин.
По его словам, теперь Цыганову предстоит выполнение более сложной, ответственной и важной работы – военной.
"Егор, береги себя и своих товарищей. Желаю стойкости и удачи в выполнении боевых задач. Смоленщина с тобой!" – сказал Анохин.
Губернатора Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Анохин поучаствовал в Рождественской парламентской встрече
Вчера, 18:22
 
Смоленская областьДонбассВолчанскВасилий АнохинСмоленская областная ДумаСмоленская областьСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала