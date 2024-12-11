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Самый молодой депутат Смоленской областной Думы отправится на СВО
Самый молодой депутат Смоленской областной Думы отправится на СВО - РИА Новости, 11.12.2024
Самый молодой депутат Смоленской областной Думы отправится на СВО
Самый молодой депутат Смоленской областной Думы Егор Цыганов решил встать в один строй с тысячами бойцов со всей страны, защищающих страну на СВО; он подписал... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:55
2024-12-11T19:55
2024-12-11T19:55
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Самый молодой депутат Смоленской областной Думы Егор Цыганов решил встать в один строй с тысячами бойцов со всей страны, защищающих страну на СВО; он подписал контракт и ближайшее время отправится на фронт, написал в своем телеграм-канале глава региона Василий Анохин. "Для Егора это будет не первый выезд в зону СВО. С самого начала боевых действий он активно участвовал в сборе гуманитарной помощи для жителей Донбасса. В 2022 году работал в гуманитарных центрах Купянска и Волчанска, организуя питание и доставку вещей первой необходимости, а в прошлом году был санитаром в военном госпитале", – написал Анохин. По его словам, теперь Цыганову предстоит выполнение более сложной, ответственной и важной работы – военной. "Егор, береги себя и своих товарищей. Желаю стойкости и удачи в выполнении боевых задач. Смоленщина с тобой!" – сказал Анохин.
https://ria.ru/20241211/anokhin-1988666098.html
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донбасс, волчанск, василий анохин, смоленская областная дума, смоленская область, сво
Смоленская область, Донбасс, Волчанск, Василий Анохин, Смоленская областная Дума, Смоленская область, СВО
Самый молодой депутат Смоленской областной Думы отправится на СВО
Самый молодой депутат Смоленской Облдумы Егор Цыганов подписал контракт с ВО РФ