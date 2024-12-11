https://ria.ru/20241211/svo-1988679921.html

Астраханский губернатор передал почти 400 тонн гумпомощи в Курскую область

Астраханский губернатор передал почти 400 тонн гумпомощи в Курскую область - РИА Новости, 11.12.2024

Астраханский губернатор передал почти 400 тонн гумпомощи в Курскую область

Большая партия гуманитарной помощи и стройматериалов объемом почти 400 тонн была отправлена в Курскую область, сообщил губернатор Астраханской области Игорь... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T19:21

2024-12-11T19:21

2024-12-11T19:21

надежные люди

курская область

астраханская область

игорь бабушкин

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/10/1940451203_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_8fe72d9c9ccfba042678bb8658b45bd8.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Большая партия гуманитарной помощи и стройматериалов объемом почти 400 тонн была отправлена в Курскую область, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале. "Отправили в Курскую область большую партию гуманитарной помощи и стройматериалов: бетонные блоки, лес, огнетушители, более тысячи пар зимней обуви – всего около 400 тонн", - говорится в сообщении. По словам Бабушкина, собрать партию гумпомощи для жителей Курской области помогали также ряд астраханских компаний. Он отметил, что сейчас стройматериалы крайне востребованы для региона. "Наши бойцы шаг за шагом освобождают территории, оккупированные укронацистами на курском направлении. Строительные материалы сегодня там крайне необходимы для восстановления инфраструктуры и возведения временных сооружений", - подчеркнул глава Астраханской области.

https://ria.ru/20241211/svo-1988641625.html

курская область

астраханская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, астраханская область, игорь бабушкин, сво