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Астраханский губернатор передал почти 400 тонн гумпомощи в Курскую область - РИА Новости, 11.12.2024
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Надежные люди
 
19:21 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/svo-1988679921.html
Астраханский губернатор передал почти 400 тонн гумпомощи в Курскую область
Астраханский губернатор передал почти 400 тонн гумпомощи в Курскую область - РИА Новости, 11.12.2024
Астраханский губернатор передал почти 400 тонн гумпомощи в Курскую область
Большая партия гуманитарной помощи и стройматериалов объемом почти 400 тонн была отправлена в Курскую область, сообщил губернатор Астраханской области Игорь... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T19:21
2024-12-11T19:21
надежные люди
курская область
астраханская область
игорь бабушкин
сво
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Большая партия гуманитарной помощи и стройматериалов объемом почти 400 тонн была отправлена в Курскую область, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале. "Отправили в Курскую область большую партию гуманитарной помощи и стройматериалов: бетонные блоки, лес, огнетушители, более тысячи пар зимней обуви – всего около 400 тонн", - говорится в сообщении. По словам Бабушкина, собрать партию гумпомощи для жителей Курской области помогали также ряд астраханских компаний. Он отметил, что сейчас стройматериалы крайне востребованы для региона. "Наши бойцы шаг за шагом освобождают территории, оккупированные укронацистами на курском направлении. Строительные материалы сегодня там крайне необходимы для восстановления инфраструктуры и возведения временных сооружений", - подчеркнул глава Астраханской области.
https://ria.ru/20241211/svo-1988641625.html
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курская область, астраханская область, игорь бабушкин, сво
Надежные люди, Курская область, Астраханская область, Игорь Бабушкин, СВО
Астраханский губернатор передал почти 400 тонн гумпомощи в Курскую область

Астраханский губернатор Бабушкин передал почти 400 т гумпомощи в Курскую область

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГубернатор Астраханской области Игорь Бабушкин
Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 дек - РИА Новости. Большая партия гуманитарной помощи и стройматериалов объемом почти 400 тонн была отправлена в Курскую область, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.
"Отправили в Курскую область большую партию гуманитарной помощи и стройматериалов: бетонные блоки, лес, огнетушители, более тысячи пар зимней обуви – всего около 400 тонн", - говорится в сообщении.
По словам Бабушкина, собрать партию гумпомощи для жителей Курской области помогали также ряд астраханских компаний. Он отметил, что сейчас стройматериалы крайне востребованы для региона.
"Наши бойцы шаг за шагом освобождают территории, оккупированные укронацистами на курском направлении. Строительные материалы сегодня там крайне необходимы для восстановления инфраструктуры и возведения временных сооружений", - подчеркнул глава Астраханской области.
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Надежные людиКурская областьАстраханская областьИгорь БабушкинСВО
 
 
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