https://ria.ru/20241211/svo-1988641625.html

Автобус и два "УАЗа" отправили на СВО аграрии Иркутской области

Автобус и два "УАЗа" отправили на СВО аграрии Иркутской области - РИА Новости, 11.12.2024

Автобус и два "УАЗа" отправили на СВО аграрии Иркутской области

Аграрии Приангарья отправили на СВО два автомобиля "УАЗ" и автобус "КАВЗ", сообщил губернатор Игорь Кобзев. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:10

2024-12-11T17:10

2024-12-11T17:20

надежные люди

игорь кобзев

ульяновский автомобильный завод (уаз)

волга

сво

иркутская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988643460_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_dc159ca27032f1e3c616f7bc0e1fe5d1.jpg

ИРКУТСК, 11 дек - РИА Новости. Аграрии Приангарья отправили на СВО два автомобиля "УАЗ" и автобус "КАВЗ", сообщил губернатор Игорь Кобзев. "Иркутская область продолжает отправку техники в зону спецоперации. "СВОим от аграриев Приангарья" – под таким лозунгом второй раз автомобили отправляет министерство сельского хозяйства. Два УАЗа "Фермер" и автобус КАВЗ скоро окажутся в распоряжении наших бойцов в войсковых частях", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что техника была подготовлена к отправке на предприятии "Облагроснаб". Машины дополнительно оборудовали специальным снаряжением, на них установлены антидроновые сетки. Специалисты региональной службы гостехнадзора проверили готовность техники к эксплуатации. В ноябре аграрии региона отправили на СВО партию из 34 машин, в нее входили мотоциклы "Урал" и "Эндуро", квадроцикл, бронированный микроавтобус Ford, три "Камаза", машины высокой проходимости - самосвалы, "ЛуАЗы", несколько "Волг" и "Жигулей", три санитарных "УАЗа", УАЗ "Патриот", автобус "ПАЗ".

https://ria.ru/20241211/magadan-1988573072.html

иркутская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

игорь кобзев, ульяновский автомобильный завод (уаз), волга, сво, иркутская область