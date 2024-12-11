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Автобус и два "УАЗа" отправили на СВО аграрии Иркутской области
Автобус и два "УАЗа" отправили на СВО аграрии Иркутской области - РИА Новости, 11.12.2024
Автобус и два "УАЗа" отправили на СВО аграрии Иркутской области
Аграрии Приангарья отправили на СВО два автомобиля "УАЗ" и автобус "КАВЗ", сообщил губернатор Игорь Кобзев. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:10
2024-12-11T17:10
2024-12-11T17:20
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игорь кобзев
ульяновский автомобильный завод (уаз)
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ИРКУТСК, 11 дек - РИА Новости. Аграрии Приангарья отправили на СВО два автомобиля "УАЗ" и автобус "КАВЗ", сообщил губернатор Игорь Кобзев. "Иркутская область продолжает отправку техники в зону спецоперации. "СВОим от аграриев Приангарья" – под таким лозунгом второй раз автомобили отправляет министерство сельского хозяйства. Два УАЗа "Фермер" и автобус КАВЗ скоро окажутся в распоряжении наших бойцов в войсковых частях", - написал Кобзев в Telegram-канале. Он отметил, что техника была подготовлена к отправке на предприятии "Облагроснаб". Машины дополнительно оборудовали специальным снаряжением, на них установлены антидроновые сетки. Специалисты региональной службы гостехнадзора проверили готовность техники к эксплуатации. В ноябре аграрии региона отправили на СВО партию из 34 машин, в нее входили мотоциклы "Урал" и "Эндуро", квадроцикл, бронированный микроавтобус Ford, три "Камаза", машины высокой проходимости - самосвалы, "ЛуАЗы", несколько "Волг" и "Жигулей", три санитарных "УАЗа", УАЗ "Патриот", автобус "ПАЗ".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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игорь кобзев, ульяновский автомобильный завод (уаз), волга, сво, иркутская область
Надежные люди, Игорь Кобзев, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Волга, СВО, Иркутская область
Автобус и два "УАЗа" отправили на СВО аграрии Иркутской области
Аграрии Иркутской области отправили в зону СВО Автобус и два "УАЗа"
ИРКУТСК, 11 дек - РИА Новости. Аграрии Приангарья отправили на СВО два автомобиля "УАЗ" и автобус "КАВЗ", сообщил губернатор Игорь Кобзев.
"Иркутская область продолжает отправку техники в зону спецоперации. "СВОим от аграриев Приангарья" – под таким лозунгом второй раз автомобили отправляет министерство сельского хозяйства. Два УАЗа "Фермер" и автобус КАВЗ скоро окажутся в распоряжении наших бойцов в войсковых частях", - написал Кобзев в Telegram-канале.
Он отметил, что техника была подготовлена к отправке на предприятии "Облагроснаб". Машины дополнительно оборудовали специальным снаряжением, на них установлены антидроновые сетки. Специалисты региональной службы гостехнадзора проверили готовность техники к эксплуатации.
В ноябре аграрии региона отправили на СВО партию из 34 машин, в нее входили мотоциклы "Урал" и "Эндуро", квадроцикл, бронированный микроавтобус Ford, три "Камаза", машины высокой проходимости - самосвалы, "ЛуАЗы", несколько "Волг" и "Жигулей", три санитарных "УАЗа", УАЗ "Патриот", автобус "ПАЗ".