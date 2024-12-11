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Медика из Самары наградили медалью "За боевые отличия" - РИА Новости, 11.12.2024
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16:08 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/svo-1988627503.html
Медика из Самары наградили медалью "За боевые отличия"
Медика из Самары наградили медалью "За боевые отличия" - РИА Новости, 11.12.2024
Медика из Самары наградили медалью "За боевые отличия"
Медик из Самары Ирина Полканова, которая около 1,5 лет спасала раненых бойцов в зоне СВО, была награждена медалью Минобороны РФ "За боевые отличия", сообщила... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T16:08
2024-12-11T16:08
самара
самарская область
луганская народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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САМАРА, 11 дек - РИА Новости. Медик из Самары Ирина Полканова, которая около 1,5 лет спасала раненых бойцов в зоне СВО, была награждена медалью Минобороны РФ "За боевые отличия", сообщила пресс-службе правительства Самарской области. "Фельдшер-лаборант Самарской городской клинической больницы № 2 имени Семашко Ирина Полканова около 1,5 лет спасала раненых бойцов в зоне СВО. За активную гражданскую позицию, самоотверженность и мужество, проявленные в ходе специальной военной операции, медработник была награждена медалью министерства обороны Российской Федерации "За боевые отличия", - говорится в сообщении правительства региона. По окончании Самарского медколледжа имени Ляпиной Ирина Полканова работала в различных медучреждениях города, в том числе в лаборатории Самарской городской клинической больницы № 2 имени Семашко. После объявления частичной мобилизации старший сын отправился защищать Родину. Полканова поехала за ним, заключив контракт на военную службу. По распределению она попала в военно-полевой госпиталь для раненых Луганской Народной Республики. "Моя работа была похожей на ту, что я выполняла в Самаре, – подготовка пациентов к забору биоматериала, проведение анализа и выдача результатов. Еще работала постовой медсестрой: принимала бойцов, сопровождала на консультацию к узким специалистам и выдавала лекарства", - рассказала Полканова. В госпиталь поступали бойцы с контузией, осколочными ранениями и переломами, после восстановления они возвращались в строй. Так Ирина Полканова проработала почти 1,5 года, за это время она один раз смогла увидеться с сыном. После встречи каждый из них вернулся в свое подразделение, чтобы продолжить службу. "Во время ракетной атаки на наш госпиталь мы экстренно эвакуировали всех, кто был рядом. Когда мирным жителям становилось плохо, наши военные медики оказывали необходимую медицинскую помощь и спасали их жизни. У нас был очень квалифицированный персонал. Каждый, с кем я там работала, достоин носить белый халат", - отметила фельдшер-лаборант. Сейчас Полканова снова в Самаре, она продолжает работать в Самарской городской клинической больнице № 2 имени Семашко. Кроме того, медик помогает бойцам СВО: вместе с волонтерами собирает и передает гуманитарную помощь.
https://ria.ru/20241210/fedorischev-1988491455.html
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самарская область
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самара, самарская область, луганская народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Самара, Самарская область, Луганская Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Медика из Самары наградили медалью "За боевые отличия"

Самарского Медика Ирину Полканову наградили медалью "За боевые отличия"

© РИА Новости / Алексей КуденкоСамара
Самара - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Самара. Архивное фото
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САМАРА, 11 дек - РИА Новости. Медик из Самары Ирина Полканова, которая около 1,5 лет спасала раненых бойцов в зоне СВО, была награждена медалью Минобороны РФ "За боевые отличия", сообщила пресс-службе правительства Самарской области.
"Фельдшер-лаборант Самарской городской клинической больницы № 2 имени Семашко Ирина Полканова около 1,5 лет спасала раненых бойцов в зоне СВО. За активную гражданскую позицию, самоотверженность и мужество, проявленные в ходе специальной военной операции, медработник была награждена медалью министерства обороны Российской Федерации "За боевые отличия", - говорится в сообщении правительства региона.
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По окончании Самарского медколледжа имени Ляпиной Ирина Полканова работала в различных медучреждениях города, в том числе в лаборатории Самарской городской клинической больницы № 2 имени Семашко. После объявления частичной мобилизации старший сын отправился защищать Родину. Полканова поехала за ним, заключив контракт на военную службу. По распределению она попала в военно-полевой госпиталь для раненых Луганской Народной Республики.
"Моя работа была похожей на ту, что я выполняла в Самаре, – подготовка пациентов к забору биоматериала, проведение анализа и выдача результатов. Еще работала постовой медсестрой: принимала бойцов, сопровождала на консультацию к узким специалистам и выдавала лекарства", - рассказала Полканова.
В госпиталь поступали бойцы с контузией, осколочными ранениями и переломами, после восстановления они возвращались в строй. Так Ирина Полканова проработала почти 1,5 года, за это время она один раз смогла увидеться с сыном. После встречи каждый из них вернулся в свое подразделение, чтобы продолжить службу.
"Во время ракетной атаки на наш госпиталь мы экстренно эвакуировали всех, кто был рядом. Когда мирным жителям становилось плохо, наши военные медики оказывали необходимую медицинскую помощь и спасали их жизни. У нас был очень квалифицированный персонал. Каждый, с кем я там работала, достоин носить белый халат", - отметила фельдшер-лаборант.
Сейчас Полканова снова в Самаре, она продолжает работать в Самарской городской клинической больнице № 2 имени Семашко. Кроме того, медик помогает бойцам СВО: вместе с волонтерами собирает и передает гуманитарную помощь.
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