https://ria.ru/20241211/svo-1988591468.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 11.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"
Российские подразделения группировки "Север" наносили поражение формированиям ВСУ на харьковском направлении, общие потери ВСУ составили до 25 военных, две... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:30
2024-12-11T13:30
2024-12-11T13:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
харьковская область
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0f956aad8478c7786152491f252e24b2.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Север" наносили поражение формированиям ВСУ на харьковском направлении, общие потери ВСУ составили до 25 военных, две гаубицы Д-30, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям десантно-штурмовой бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Первомайский и Алисовка Харьковской области. ВСУ потеряли до 25-ти военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/01/1913145554_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a8ffeb08ce65004f515d756750cc6118.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"
Минобороны: группировка "Север" уничтожила до 25 солдат ВСУ за сутки