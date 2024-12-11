https://ria.ru/20241211/svo-1988591468.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север" - РИА Новости, 11.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий группировки "Север"

Российские подразделения группировки "Север" наносили поражение формированиям ВСУ на харьковском направлении, общие потери ВСУ составили до 25 военных, две... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T13:30

2024-12-11T13:30

2024-12-11T13:37

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

харьковская область

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Север" наносили поражение формированиям ВСУ на харьковском направлении, общие потери ВСУ составили до 25 военных, две гаубицы Д-30, сообщило в среду Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесено поражение формированиям десантно-штурмовой бригады ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах населенных пунктов Первомайский и Алисовка Харьковской области. ВСУ потеряли до 25-ти военнослужащих и две 122 мм гаубицы Д-30",- говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

харьковская область

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вооруженные силы украины, харьковская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)