https://ria.ru/20241211/svo-1988590774.html

Группировка "Запад" отразила 11 контратак ВСУ за сутки

Группировка "Запад" отразила 11 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 11.12.2024

Группировка "Запад" отразила 11 контратак ВСУ за сутки

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T13:28

2024-12-11T13:28

2024-12-11T13:37

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

харьковская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила 11 контратак, потери противника составили до 515 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Лозовая, Загрызово, Купянск, Глушковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что были отражены 11 контратак подразделений ВСУ."Противник потерял до 515 военнослужащих, три пикапа, 122 мм гаубицу Д-30 и три 105 мм орудия М119 производства США. Уничтожены склад с боеприпасами и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

харьковская область

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность