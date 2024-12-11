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Группировка "Запад" отразила 11 контратак ВСУ за сутки
Группировка "Запад" отразила 11 контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 11.12.2024
Группировка "Запад" отразила 11 контратак ВСУ за сутки
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:28
2024-12-11T13:28
2024-12-11T13:37
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике восьми украинских бригад в различных районах Харьковской области и ДНР, а также отразила 11 контратак, потери противника составили до 515 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Лозовая, Загрызово, Купянск, Глушковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что были отражены 11 контратак подразделений ВСУ."Противник потерял до 515 военнослужащих, три пикапа, 122 мм гаубицу Д-30 и три 105 мм орудия М119 производства США. Уничтожены склад с боеприпасами и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в Минобороны РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Группировка "Запад" отразила 11 контратак ВСУ за сутки
Минобороны: группировка войск "Запад" отразила 11 контратак ВСУ за сутки