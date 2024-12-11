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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 11.12.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодное положение, ВСУ потеряли до 285 военнослужащих и бронемашину "Казак", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T13:27

2024-12-11T13:27

2024-12-11T13:37

специальная военная операция на украине

северск

часов яр

курахово

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодное положение, ВСУ потеряли до 285 военнослужащих и бронемашину "Казак", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодное положение, нанесли поражение формированиям пяти механизированных и двух аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Григоровка, Северск, Васюковка, Часов Яр, Дачное, Курахово, Анновка и Успеновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак" и пикап, уничтожены два склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

северск

часов яр

курахово

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северск, часов яр, курахово, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность