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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 11.12.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодное положение, ВСУ потеряли до 285 военнослужащих и бронемашину "Казак", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:27
2024-12-11T13:27
2024-12-11T13:37
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодное положение, ВСУ потеряли до 285 военнослужащих и бронемашину "Казак", сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодное положение, нанесли поражение формированиям пяти механизированных и двух аэромобильных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Улаклы, Григоровка, Северск, Васюковка, Часов Яр, Дачное, Курахово, Анновка и Успеновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, потери ВСУ составили до 285 военнослужащих, боевая бронированная машина "Козак" и пикап, уничтожены два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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северск, часов яр, курахово, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Северск, Часов Яр, Курахово, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли до 285 военных в зоне действий "Юга"