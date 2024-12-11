https://ria.ru/20241211/svo-1988576842.html
Участники СВО проведут встречи с жителями Ямала в Год героев
Участники СВО проведут встречи с жителями Ямала в Год героев - РИА Новости, 11.12.2024
Участники СВО проведут встречи с жителями Ямала в Год героев
Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, в течение следующего 2025 года пообщаются с жителями Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:26
2024-12-11T12:26
2024-12-11T12:26
ямало-ненецкий автономный округ
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новый уренгой
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, в течение следующего 2025 года пообщаются с жителями Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках проекта "Ямальские встречи", сообщает правительство региона. В понедельник губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил, что 2025 год в регионе будет Годом героев. "В следующем году героями встреч наряду с деятелями культуры и искусства, актерами, спортсменами, врачами, в рамках тематического года, объявленного губернатором Ямала Дмитрием Артюховым, станут герои СВО", - говорится в сообщении. Уточняется, что одним из первых спикеров в апреле 2025 года в Новом Уренгое станет старший лейтенант и поэт Сергей Лобанов, который за время своей службы с мая 2022 года успел побывать на всех участках фронта СВО. Помимо этого, запланированы встречи с самым юным программистом России Александром Кравченкои и российской актрисой Виталией Корниенко. Идея "Ямальских встреч" возникла во время ежегодной поездки в рамках "Честного маршрута". К губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову обратились северяне с просьбой почаще приглашать ведущих представителей культуры и искусства страны не только к жителям столицы региона, но и в другие населенные пункты округа. Глава региона поддержал данную инициативу и выступил идейным вдохновителем проекта.
https://ria.ru/20241209/yamal-1988286058.html
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ямал, новый уренгой, россия, дмитрий артюхов, сво
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Новый Уренгой, Россия, Дмитрий Артюхов, СВО
Участники СВО проведут встречи с жителями Ямала в Год героев
Военнослужащие СВО пообщаются с жителями Ямала в рамках нацпроекта в 2025 году
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 дек – РИА Новости. Военнослужащие, участвующие в специальной военной операции, в течение следующего 2025 года пообщаются с жителями Ямало-Ненецкого автономного округа в рамках проекта "Ямальские встречи", сообщает правительство региона.
В понедельник губернатор Ямала Дмитрий Артюхов объявил, что 2025 год в регионе будет Годом героев.
"В следующем году героями встреч наряду с деятелями культуры и искусства, актерами, спортсменами, врачами, в рамках тематического года, объявленного губернатором Ямала Дмитрием Артюховым, станут герои СВО", - говорится в сообщении.
Уточняется, что одним из первых спикеров в апреле 2025 года в Новом Уренгое станет старший лейтенант и поэт Сергей Лобанов, который за время своей службы с мая 2022 года успел побывать на всех участках фронта СВО.
Помимо этого, запланированы встречи с самым юным программистом России Александром Кравченкои и российской актрисой Виталией Корниенко.
Идея "Ямальских встреч" возникла во время ежегодной поездки в рамках "Честного маршрута". К губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову обратились северяне с просьбой почаще приглашать ведущих представителей культуры и искусства страны не только к жителям столицы региона, но и в другие населенные пункты округа. Глава региона поддержал данную инициативу и выступил идейным вдохновителем проекта.