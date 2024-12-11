https://ria.ru/20241211/ssha-1988710560.html

Конгресс США призвали отменить потолок госдолга

Конгресс США призвали отменить потолок госдолга - РИА Новости, 11.12.2024

Конгресс США призвали отменить потолок госдолга

Конгресс США должен немедленно отменить законодательно установленный потолок государственного долга, привязав объем заимствований к изменениям доходов и... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T23:32

2024-12-11T23:32

2024-12-11T23:36

сша

мвф

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg

ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Конгресс США должен немедленно отменить законодательно установленный потолок государственного долга, привязав объем заимствований к изменениям доходов и расходов правительства, говорится в опубликованном докладе контрольно-бюджетного управления страны (GAO). "Конгресс должен рассмотреть немедленную отмену долгового лимита, приняв подход, который лучше увяжет решения о долге с решениями о расходах и доходах в то время, когда эти решения принимаются", - указано в документе ведомства. Как отмечает управление, нынешнее американское законодательство предусматривает, что при приближении потолка госдолга конгресс обязан принимать меры по избежанию дефолта правительства, которые включают в себя повышение лимита заимствований, приостановку действия потолка или его отмену. При этом с 2011 по 2023 годы законодатели в Капитолии на протяжении 12 раз оказывались в "тупиковых ситуациях", выходом из которых становились решения о повышении потолка или о временной приостановке его действия. Ведомство подчеркивает, что из-за действия потолка госдолга правительство США может оказаться в ситуации дефолта в том случае, если конгресс не сумеет в очередной раз своевременно повысить или приостановить лимит заимствований. Это, в свою очередь, грозит ударом по финансовым рынкам, ухудшением условий для бизнеса и домохозяйств, долгосрочными негативными последствиями для экономики США и мира. В качестве альтернатив рекомендуемой отмене механизма потолка госдолга GAO указало на ранее предложенные меры, в том числе привязать лимит к решениям по федеральному бюджету, предоставить администрации США полномочия увеличивать лимит долга даже без одобрения конгресса, а также делегировать администрации широкие полномочия по привлечению займов по мере необходимости. "Отмена текущего процесса ограничения долга не препятствует конгрессу в принятии политических решений, которые улучшают устойчивость фискальной траектории страны", - добавили в управлении. Там также уточнили, что действующий процесс регулирования уровня госдолга создает риск неопределенности дефолта, который может привести к "опустошительным" последствиям для людей, финансовых организаций и экономики. Государственный долг США по состоянию на 11 декабря составляет 36 триллионов 172 миллиарда долларов и продолжает расти. По оценке Международного валютного фонда (МВФ), уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП.

https://ria.ru/20241129/gosdolg--1986095487.html

https://ria.ru/20241115/ssha-1984037572.html

https://ria.ru/20241206/ssha-1987638538.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, мвф, в мире