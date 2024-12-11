https://ria.ru/20241211/ssha-1988710560.html
Конгресс США призвали отменить потолок госдолга
Конгресс США призвали отменить потолок госдолга - РИА Новости, 11.12.2024
Конгресс США призвали отменить потолок госдолга
Конгресс США должен немедленно отменить законодательно установленный потолок государственного долга, привязав объем заимствований к изменениям доходов и... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T23:32
2024-12-11T23:32
2024-12-11T23:36
сша
мвф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Конгресс США должен немедленно отменить законодательно установленный потолок государственного долга, привязав объем заимствований к изменениям доходов и расходов правительства, говорится в опубликованном докладе контрольно-бюджетного управления страны (GAO). "Конгресс должен рассмотреть немедленную отмену долгового лимита, приняв подход, который лучше увяжет решения о долге с решениями о расходах и доходах в то время, когда эти решения принимаются", - указано в документе ведомства. Как отмечает управление, нынешнее американское законодательство предусматривает, что при приближении потолка госдолга конгресс обязан принимать меры по избежанию дефолта правительства, которые включают в себя повышение лимита заимствований, приостановку действия потолка или его отмену. При этом с 2011 по 2023 годы законодатели в Капитолии на протяжении 12 раз оказывались в "тупиковых ситуациях", выходом из которых становились решения о повышении потолка или о временной приостановке его действия. Ведомство подчеркивает, что из-за действия потолка госдолга правительство США может оказаться в ситуации дефолта в том случае, если конгресс не сумеет в очередной раз своевременно повысить или приостановить лимит заимствований. Это, в свою очередь, грозит ударом по финансовым рынкам, ухудшением условий для бизнеса и домохозяйств, долгосрочными негативными последствиями для экономики США и мира. В качестве альтернатив рекомендуемой отмене механизма потолка госдолга GAO указало на ранее предложенные меры, в том числе привязать лимит к решениям по федеральному бюджету, предоставить администрации США полномочия увеличивать лимит долга даже без одобрения конгресса, а также делегировать администрации широкие полномочия по привлечению займов по мере необходимости. "Отмена текущего процесса ограничения долга не препятствует конгрессу в принятии политических решений, которые улучшают устойчивость фискальной траектории страны", - добавили в управлении. Там также уточнили, что действующий процесс регулирования уровня госдолга создает риск неопределенности дефолта, который может привести к "опустошительным" последствиям для людей, финансовых организаций и экономики. Государственный долг США по состоянию на 11 декабря составляет 36 триллионов 172 миллиарда долларов и продолжает расти. По оценке Международного валютного фонда (МВФ), уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП.
https://ria.ru/20241129/gosdolg--1986095487.html
https://ria.ru/20241115/ssha-1984037572.html
https://ria.ru/20241206/ssha-1987638538.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_66aeb94d01c0dfd2048109f404fd1f1b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, мвф, в мире
Конгресс США призвали отменить потолок госдолга
Доклад GAO: конгресс США должен немедленно отменить потолок госдолга
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Конгресс США должен немедленно отменить законодательно установленный потолок государственного долга, привязав объем заимствований к изменениям доходов и расходов правительства, говорится в опубликованном докладе контрольно-бюджетного управления страны (GAO).
"Конгресс должен рассмотреть немедленную отмену долгового лимита, приняв подход, который лучше увяжет решения о долге с решениями о расходах и доходах в то время, когда эти решения принимаются", - указано в документе ведомства.
Как отмечает управление, нынешнее американское законодательство предусматривает, что при приближении потолка госдолга конгресс обязан принимать меры по избежанию дефолта правительства, которые включают в себя повышение лимита заимствований, приостановку действия потолка или его отмену. При этом с 2011 по 2023 годы законодатели в Капитолии на протяжении 12 раз оказывались в "тупиковых ситуациях", выходом из которых становились решения о повышении потолка или о временной приостановке его действия.
Ведомство подчеркивает, что из-за действия потолка госдолга правительство США
может оказаться в ситуации дефолта в том случае, если конгресс не сумеет в очередной раз своевременно повысить или приостановить лимит заимствований. Это, в свою очередь, грозит ударом по финансовым рынкам, ухудшением условий для бизнеса и домохозяйств, долгосрочными негативными последствиями для экономики США и мира.
В качестве альтернатив рекомендуемой отмене механизма потолка госдолга GAO указало на ранее предложенные меры, в том числе привязать лимит к решениям по федеральному бюджету, предоставить администрации США полномочия увеличивать лимит долга даже без одобрения конгресса, а также делегировать администрации широкие полномочия по привлечению займов по мере необходимости.
"Отмена текущего процесса ограничения долга не препятствует конгрессу в принятии политических решений, которые улучшают устойчивость фискальной траектории страны", - добавили в управлении.
Там также уточнили, что действующий процесс регулирования уровня госдолга создает риск неопределенности дефолта, который может привести к "опустошительным" последствиям для людей, финансовых организаций и экономики.
Государственный долг США по состоянию на 11 декабря составляет 36 триллионов 172 миллиарда долларов и продолжает расти.
По оценке Международного валютного фонда (МВФ
), уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП.