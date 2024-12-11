Рейтинг@Mail.ru
Конгресс США призвали отменить потолок госдолга - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:32 11.12.2024 (обновлено: 23:36 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/ssha-1988710560.html
Конгресс США призвали отменить потолок госдолга
Конгресс США призвали отменить потолок госдолга - РИА Новости, 11.12.2024
Конгресс США призвали отменить потолок госдолга
Конгресс США должен немедленно отменить законодательно установленный потолок государственного долга, привязав объем заимствований к изменениям доходов и... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T23:32
2024-12-11T23:36
сша
мвф
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_27e493a56cbdcb19102d235ac768cf24.jpg
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Конгресс США должен немедленно отменить законодательно установленный потолок государственного долга, привязав объем заимствований к изменениям доходов и расходов правительства, говорится в опубликованном докладе контрольно-бюджетного управления страны (GAO). "Конгресс должен рассмотреть немедленную отмену долгового лимита, приняв подход, который лучше увяжет решения о долге с решениями о расходах и доходах в то время, когда эти решения принимаются", - указано в документе ведомства. Как отмечает управление, нынешнее американское законодательство предусматривает, что при приближении потолка госдолга конгресс обязан принимать меры по избежанию дефолта правительства, которые включают в себя повышение лимита заимствований, приостановку действия потолка или его отмену. При этом с 2011 по 2023 годы законодатели в Капитолии на протяжении 12 раз оказывались в "тупиковых ситуациях", выходом из которых становились решения о повышении потолка или о временной приостановке его действия. Ведомство подчеркивает, что из-за действия потолка госдолга правительство США может оказаться в ситуации дефолта в том случае, если конгресс не сумеет в очередной раз своевременно повысить или приостановить лимит заимствований. Это, в свою очередь, грозит ударом по финансовым рынкам, ухудшением условий для бизнеса и домохозяйств, долгосрочными негативными последствиями для экономики США и мира. В качестве альтернатив рекомендуемой отмене механизма потолка госдолга GAO указало на ранее предложенные меры, в том числе привязать лимит к решениям по федеральному бюджету, предоставить администрации США полномочия увеличивать лимит долга даже без одобрения конгресса, а также делегировать администрации широкие полномочия по привлечению займов по мере необходимости. "Отмена текущего процесса ограничения долга не препятствует конгрессу в принятии политических решений, которые улучшают устойчивость фискальной траектории страны", - добавили в управлении. Там также уточнили, что действующий процесс регулирования уровня госдолга создает риск неопределенности дефолта, который может привести к "опустошительным" последствиям для людей, финансовых организаций и экономики. Государственный долг США по состоянию на 11 декабря составляет 36 триллионов 172 миллиарда долларов и продолжает расти. По оценке Международного валютного фонда (МВФ), уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП.
https://ria.ru/20241129/gosdolg--1986095487.html
https://ria.ru/20241115/ssha-1984037572.html
https://ria.ru/20241206/ssha-1987638538.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/14/1941274384_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_66aeb94d01c0dfd2048109f404fd1f1b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, мвф, в мире
США, МВФ, В мире
Конгресс США призвали отменить потолок госдолга

Доклад GAO: конгресс США должен немедленно отменить потолок госдолга

© AP Photo / Mark TenallyЗдание конгресса США в Вашингтоне
Здание конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Mark Tenally
Здание конгресса США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 дек - РИА Новости. Конгресс США должен немедленно отменить законодательно установленный потолок государственного долга, привязав объем заимствований к изменениям доходов и расходов правительства, говорится в опубликованном докладе контрольно-бюджетного управления страны (GAO).
"Конгресс должен рассмотреть немедленную отмену долгового лимита, приняв подход, который лучше увяжет решения о долге с решениями о расходах и доходах в то время, когда эти решения принимаются", - указано в документе ведомства.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
"Предчувствуют неладное": ключевые кредиторы сбрасывают госдолг США
29 ноября, 08:00
Как отмечает управление, нынешнее американское законодательство предусматривает, что при приближении потолка госдолга конгресс обязан принимать меры по избежанию дефолта правительства, которые включают в себя повышение лимита заимствований, приостановку действия потолка или его отмену. При этом с 2011 по 2023 годы законодатели в Капитолии на протяжении 12 раз оказывались в "тупиковых ситуациях", выходом из которых становились решения о повышении потолка или о временной приостановке его действия.
Ведомство подчеркивает, что из-за действия потолка госдолга правительство США может оказаться в ситуации дефолта в том случае, если конгресс не сумеет в очередной раз своевременно повысить или приостановить лимит заимствований. Это, в свою очередь, грозит ударом по финансовым рынкам, ухудшением условий для бизнеса и домохозяйств, долгосрочными негативными последствиями для экономики США и мира.
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
Эксперты оценили вероятность сокращения госдолга США
15 ноября, 17:21
В качестве альтернатив рекомендуемой отмене механизма потолка госдолга GAO указало на ранее предложенные меры, в том числе привязать лимит к решениям по федеральному бюджету, предоставить администрации США полномочия увеличивать лимит долга даже без одобрения конгресса, а также делегировать администрации широкие полномочия по привлечению займов по мере необходимости.
"Отмена текущего процесса ограничения долга не препятствует конгрессу в принятии политических решений, которые улучшают устойчивость фискальной траектории страны", - добавили в управлении.
Там также уточнили, что действующий процесс регулирования уровня госдолга создает риск неопределенности дефолта, который может привести к "опустошительным" последствиям для людей, финансовых организаций и экономики.
Государственный долг США по состоянию на 11 декабря составляет 36 триллионов 172 миллиарда долларов и продолжает расти.
По оценке Международного валютного фонда (МВФ), уровень государственного долга США к концу 2024 года достигнет 121% американского ВВП, а в 2029 году дойдет до отметки в 131,7% ВВП.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
США рискуют остаться без денег, заявил Маск
6 декабря, 03:26
 
СШАМВФВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала