https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988697451.html

Спецоперация, 11 декабря: освобождены Дарьино и Плехово в Курской области

Спецоперация, 11 декабря: освобождены Дарьино и Плехово в Курской области - РИА Новости, 11.12.2024

Спецоперация, 11 декабря: освобождены Дарьино и Плехово в Курской области

Подразделения группировки российских войск "Север" освободили приграничные населённые пункты Дарьино и Плёхово в Курской области, сообщило Минобороны РФ в... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T20:39

2024-12-11T20:39

2024-12-11T20:39

специальная военная операция на украине

украина

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Север" освободили приграничные населённые пункты Дарьино и Плёхово в Курской области, сообщило Минобороны РФ в опубликованной в среду сводке о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию России. Ведомство отмечает, что ВС РФ продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Также группировка "Север" нанесла поражение формированиям 12 бригад ВСУ в районах девяти населенных пунктов области. Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику противника в районах четырёх населенных пунктов Курской области и пяти в Сумской области Украины. Кроме того, за минувшие сутки в курском пограничье были уничтожены более 200 боевиков ВСУ, танк, три боевые машины пехоты Bradley производства США, семь автомобилей и шесть минометов, один военнослужащий ВСУ сдался в плен. Всего за время боевых действий на курском направлении Киев потерял более 39 860 человек. Как следует из сводки российского ведомства о ходе спецоперации, противнику было нанесено поражение, также группировки ВС РФ улучшили тактическое положение, продолжили продвижение в глубину обороны противника и отразили 24 контратаки. Потери ВСУ в зоне проведения СВО за сутки составили до 1455 военнослужащих. Украинские войска также лишились одной БМП, бронетранспортёра М113 производства США, боевых бронированных машин HMMWV и MaxxPro производства США, а также "Козак", самоходной артиллерийской установки "Богдана", а также двух "Акация" и одной "Гвоздика", гаубицы М777 производства США, трёх орудий Д-20, двух гаубиц "Мста-Б" и четырёх гаубиц Д-30 и три 105 мм орудия М119 производства США. Уничтожены три склада с боеприпасами и станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н". Авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок ВС РФ нанесли поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе. Средства ПВО сбили четыре снаряда РСЗО HIMARS производства США и 32 беспилотника самолетного типа. Провокационные действия Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило в среду, что в 11.20 и 11.30 мск по Никитовскому и Центрально-Городскому районам Горловки было выпущено по два снаряда калибром 155 миллиметров. Как уточнил потом мэр города Иван Приходько, около десяти посёлков остались без света. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил утром в среду, что украинские войска за минувшие сутки обстреляли территорию региона и выпустили 34 снаряда, а также совершили четыре атаки беспилотниками по 10 населённым пунктам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что во вторник украинская сторона напала на транспорт, использовавшийся для перевозки экспертов МАГАТЭ в рамках плановой ротации на Запорожской АЭС. Москва, по её словам, разделяет возмущение руководства МАГАТЭ в связи с этими действиями Киева, считает их провокационными и безрассудными и самым решительным образом осуждает их. Хочет немедленного прекращения огня Агентство Рейтер со ссылкой на источники передает, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп в ходе встречи в Париже с Владимиром Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что хочет немедленного прекращения огня на Украине и переговоров для скорого окончания конфликта. По данным источников агентства, Макрон воспользовался встречей, чтобы показать, что Европа уже многое сделала для поддержки Украины, и, как и Зеленский, был осторожен, чтобы Трамп не чувствовал себя загнанным в угол. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия готова изучать предложения администрации будущего президента США Дональда Трампа по Украине, но фундаментом должны оставаться положения, которые неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин. Ничего не передавал Пресс-служба Кремля сообщила в среду о состоявшемся по инициативе венгерской стороны телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана. В частности, они обсудили украинскую проблематику. Как заявил сам Орбан, он предрёк "самые опасные" недели конфликта. Как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Орбан, накануне провёл день с Трампом, Илоном Маском и Майком Уолцем на вилле избранного президента США, не передавал посланий Путину никаких посланий от Трампа. Испортил отношения Газета Telegraph опубликовала материал, согласно которому отказ Владимира Зеленского мобилизовать граждан Украины возраста от 18 до 25 лет испортил его отношения с администрацией президента США Джо Байдена. Как напомнила газета, официальный представитель госдепа Мэттью Миллер заверил, что США донесли до Киева, что пополнение ВСУ в случае мобилизации 18-летних будет экипировано. В то же время Зеленский ответил публично и представил свою расстановку приоритетов – по его словам, предоставление ракет важнее возраста мобилизации. Шведский производитель вооружения Saab намерен начать производство на Украине после того, как найдёт подходящих партнёров и определится с местом, заявил генеральный директор Saab Микаэль Йоханссон. По его словам, маловероятно, что это будут истребители JAS Gripen. Парламент Канады утвердил предоставление 538,5 миллиона долларов США на военную помощь ВСУ, сообщил в среду премьер Украины Денис Шмыгаль. Он уточнил, что в документ включена финансовая помощь в размере 281,9 миллиона долларов со специального счета МВФ и 31,7 миллиона долларов на гуманитарное разминирование и укрепление киберустойчивости. Может быть предметом переговоров Владимир Зеленский заявил, что готов торговаться за гарантии НАТО не для всей территории Украины. В интервью американскому телеканалу CBN News он рассказал, что Киев хочет получить приглашение в НАТО, которое будет распространяться на территорию Украины "в её международно признанных границах", и это не подлежит обсуждению. Однако там же он уточнил, что "действия альянса … могут быть предметом переговоров" и "должны охватывать территорию, которую Украина контролирует и будет контролировать... с пониманием того, что они распространятся на всю территорию". Киев не в состоянии содержать ВСУ, используя только собственные ресурсы, хотя тратит на это 26% ВВП, пожаловался министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью испанской газете Pais. По его словам, "невозможно содержать такую армию только за счет собственных ресурсов".

https://ria.ru/20241211/makron-1988555408.html

https://ria.ru/20241211/zelenskij-1988672131.html

https://ria.ru/20241211/tramp-1988628488.html

https://ria.ru/20241211/proval-1988629782.html

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Уничтожение американской Bradley и другой техники ВСУ в Курской области Вооруженные сил России сожгли американскую Bradley и другую технику ВСУ, срывая попытки украинских войск продвинуться в районе Новоивановки в Курской области, рассказал РИА Новости командир приморского добровольческого отряда "Тигр" с позывным "Кубинец". Также он предоставил видео передвижения и уничтожения военнослужащих Украины и кадры уничтожения Bradley. 2024-12-11T20:39 true PT0M39S

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