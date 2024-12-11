https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988639451.html
Российские военные уничтожили танк и БМП ВСУ в Харьковской области
Российские военные уничтожили танк и БМП ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 11.12.2024
Российские военные уничтожили танк и БМП ВСУ в Харьковской области
Российские военнослужащие группировки "Запад" уничтожили танк Т-80 и БМП-1У "Шквал" украинских войск вместе с личным составом в Харьковской области, сообщили в... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T17:01
2024-12-11T17:01
2024-12-11T17:01
специальная военная операция на украине
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харьковская область
вооруженные силы украины
т-80
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" уничтожили танк Т-80 и БМП-1У "Шквал" украинских войск вместе с личным составом в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Танк и боевая машина пехоты были остановлены подрывом на мине, экипажи бросили бронемашины, ожидая эвакуации. В это время перемещение противника сопровождалось операторами разведывательных квадрокоптеров", - говорится в сообщении. "Команду на уничтожение боевиков ВСУ получили расчеты ударных дронов разведывательного батальона танковой армии группировки войск "Запад". Точными ударами танк, БМП и живая сила противника были уничтожены. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по всем выявленным целям и пожар", - добавили в МО РФ. Отмечается, что незадолго до этого боевики ВСУ предприняли атаку на позиции российских военнослужащих силами бронегруппы на танке Т-80 при поддержке БМП-1У "Шквал". Кроме того, МО РФ опубликовало кадры уничтожения танка, БМП и украинских военнослужащих.
https://ria.ru/20241211/ft-1988460992.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, харьковская область, вооруженные силы украины, т-80, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Т-80, Безопасность, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные уничтожили танк и БМП ВСУ в Харьковской области
МО: бойцы "Запада" уничтожили украинские танк Т-80 и БМП в Харьковской области