https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988639451.html

Российские военные уничтожили танк и БМП ВСУ в Харьковской области

Российские военные уничтожили танк и БМП ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 11.12.2024

Российские военные уничтожили танк и БМП ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие группировки "Запад" уничтожили танк Т-80 и БМП-1У "Шквал" украинских войск вместе с личным составом в Харьковской области, сообщили в... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T17:01

2024-12-11T17:01

2024-12-11T17:01

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

вооруженные силы украины

т-80

безопасность

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 дек – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Запад" уничтожили танк Т-80 и БМП-1У "Шквал" украинских войск вместе с личным составом в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. "Танк и боевая машина пехоты были остановлены подрывом на мине, экипажи бросили бронемашины, ожидая эвакуации. В это время перемещение противника сопровождалось операторами разведывательных квадрокоптеров", - говорится в сообщении. "Команду на уничтожение боевиков ВСУ получили расчеты ударных дронов разведывательного батальона танковой армии группировки войск "Запад". Точными ударами танк, БМП и живая сила противника были уничтожены. Средства объективного контроля зафиксировали прямые попадания по всем выявленным целям и пожар", - добавили в МО РФ. Отмечается, что незадолго до этого боевики ВСУ предприняли атаку на позиции российских военнослужащих силами бронегруппы на танке Т-80 при поддержке БМП-1У "Шквал". Кроме того, МО РФ опубликовало кадры уничтожения танка, БМП и украинских военнослужащих.

https://ria.ru/20241211/ft-1988460992.html

https://ria.ru/20241209/ukraina-1987704872.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, харьковская область, вооруженные силы украины, т-80, безопасность, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)