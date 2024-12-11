https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988592699.html
ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий группировки "Восток" за сутки
ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 11.12.2024
ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий группировки "Восток" за сутки
Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 150 военнослужащих, боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro, четыре... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:32
2024-12-11T13:32
2024-12-11T13:40
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 150 военнослужащих, боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro, четыре самоходные артиллерийские установки (САУ), сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Константинополь, Времевка и Сторожевое Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro производства США, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация" и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, вооруженные силы рф
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ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий группировки "Восток" за сутки
ВСУ потеряли до 150 боевиков, HMMWV и MaxxPro и 4 САУ в зоне действий "Востока"