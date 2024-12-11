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ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 11.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:32 11.12.2024 (обновлено: 13:40 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988592699.html
ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий группировки "Восток" за сутки
ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 11.12.2024
ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий группировки "Восток" за сутки
Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 150 военнослужащих, боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro, четыре... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:32
2024-12-11T13:40
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
сша
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 150 военнослужащих, боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro, четыре самоходные артиллерийские установки (САУ), сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Константинополь, Времевка и Сторожевое Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro производства США, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация" и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), США, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 150 боевиков в зоне действий группировки "Восток" за сутки

ВСУ потеряли до 150 боевиков, HMMWV и MaxxPro и 4 САУ в зоне действий "Востока"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) "Град"
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Украинские формирования потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 150 военнослужащих, боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro, четыре самоходные артиллерийские установки (САУ), сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение формированиям двух бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Константинополь, Времевка и Сторожевое Донецкой Народной Республики. Отразили три контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro производства США, три автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка "Богдана", две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация" и 122-мм самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", - говорится в сообщении.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)СШАВооруженные силы РФ
 
 
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