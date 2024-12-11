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Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки
Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки - РИА Новости, 11.12.2024
Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты и... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T13:30
2024-12-11T13:30
2024-12-11T13:40
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 10 контратак ВСУ, противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты и бронетранспортер М113 производства США, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, двух егерских, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дзержинск, Красное, Заря, Новопустынка, Украинск, Щербиновка и Пушкино Донецкой Народной Республики."Отразили 10 контратак вооруженных формирований ВСУ. Противник потерял до 440 военнослужащих, боевую машину пехоты, бронетранспортер М113 производства США, семь автомобилей, три 152-мм орудия Д-20, две 152-мм гаубицы "Мста-Б" и 122-мм гаубицу Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), сша, вооруженные силы рф, безопасность
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Бойцы "Центра" отразили десять контратак ВСУ за сутки
МО РФ: Киев потерял до 440 боевиков и БМП в зоне действий "Центра"