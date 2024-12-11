https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988578368.html

В Кремле назвали спецоперацию абсолютным приоритетом для России

В Кремле назвали спецоперацию абсолютным приоритетом для России - РИА Новости, 11.12.2024

В Кремле назвали спецоперацию абсолютным приоритетом для России

Специальная военная операция является абсолютным приоритетом для России, интересы безопасности будут обеспечены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T12:32

2024-12-11T12:32

2024-12-11T12:41

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

безопасность

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Специальная военная операция является абсолютным приоритетом для России, интересы безопасности будут обеспечены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Специальная военная операция является абсолютным приоритетом для нашей страны. Мы должны обеспечить наши интересы безопасности, интересы наших русских людей, что мы и сделаем", - сказал Песков журналистам.Он отметил, что специальная военная операция идет своим чередом и все цели будут достигнуты.

https://ria.ru/20241210/putin-1988471353.html

россия

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2024

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россия, дмитрий песков, безопасность