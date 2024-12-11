https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988542199.html

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 14 украинских дронов

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 14 украинских дронов - РИА Новости, 11.12.2024

Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 14 украинских дронов

Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T07:48

2024-12-11T07:48

2024-12-11T07:54

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

брянская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241211/pvo-1988529046.html

россия

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)