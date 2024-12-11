https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988542199.html
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 14 украинских дронов
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 14 украинских дронов - РИА Новости, 11.12.2024
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 14 украинских дронов
Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны России. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T07:48
2024-12-11T07:48
2024-12-11T07:54
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 14 украинских беспилотников над Брянской областью, сообщили в Минобороны России."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241211/pvo-1988529046.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 14 украинских дронов
Российские силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 14 украинских дронов