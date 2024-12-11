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Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 11.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 11.12.2024 (обновлено: 05:13 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988535145.html
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 11.12.2024
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Расчёт гаубицы Д-30 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T05:05
2024-12-11T05:13
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 11 дек – РИА Новости. Расчёт гаубицы Д-30 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили журналистам в Минобороны России. "Военнослужащие расчета гаубицы Д-30 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО", - сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны отметили, что артиллеристы получили координаты от разведчиков соединения. Расчет навел орудие и точными выстрелами уничтожил опорный пункт, замаскированный в лесополосе. Стрельба велась с постоянной корректировкой огня расчётами беспилотных летательных аппаратов, что позволило уничтожить цель минимальным количеством выстрелов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет гаубицы Д-30 уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета гаубицы Д-30
Работа расчета гаубицы Д-30 - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета гаубицы Д-30. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 11 дек – РИА Новости. Расчёт гаубицы Д-30 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Военнослужащие расчета гаубицы Д-30 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО", - сообщили в оборонном ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
В Минобороны отметили, что артиллеристы получили координаты от разведчиков соединения. Расчет навел орудие и точными выстрелами уничтожил опорный пункт, замаскированный в лесополосе. Стрельба велась с постоянной корректировкой огня расчётами беспилотных летательных аппаратов, что позволило уничтожить цель минимальным количеством выстрелов.
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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