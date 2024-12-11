https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988535145.html
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 11.12.2024
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Расчёт гаубицы Д-30 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T05:05
2024-12-11T05:05
2024-12-11T05:13
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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ЛУГАНСК, 11 дек – РИА Новости. Расчёт гаубицы Д-30 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили журналистам в Минобороны России. "Военнослужащие расчета гаубицы Д-30 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО", - сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны отметили, что артиллеристы получили координаты от разведчиков соединения. Расчет навел орудие и точными выстрелами уничтожил опорный пункт, замаскированный в лесополосе. Стрельба велась с постоянной корректировкой огня расчётами беспилотных летательных аппаратов, что позволило уничтожить цель минимальным количеством выстрелов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Расчет гаубицы Д-30 уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении