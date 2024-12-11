https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988535145.html

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 11.12.2024

Артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Расчёт гаубицы Д-30 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили журналистам в... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T05:05

2024-12-11T05:05

2024-12-11T05:13

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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ЛУГАНСК, 11 дек – РИА Новости. Расчёт гаубицы Д-30 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО, сообщили журналистам в Минобороны России. "Военнослужащие расчета гаубицы Д-30 мотострелкового соединения группировки войск "Центр" уничтожили опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении СВО", - сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны отметили, что артиллеристы получили координаты от разведчиков соединения. Расчет навел орудие и точными выстрелами уничтожил опорный пункт, замаскированный в лесополосе. Стрельба велась с постоянной корректировкой огня расчётами беспилотных летательных аппаратов, что позволило уничтожить цель минимальным количеством выстрелов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)