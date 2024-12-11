https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988534759.html
Натовским оружием оснащены в основном нацбаты ВСУ, рассказал офицер
Натовским оружием оснащены в основном нацбаты ВСУ, рассказал офицер - РИА Новости, 11.12.2024
Натовским оружием оснащены в основном нацбаты ВСУ, рассказал офицер
Натовским вооружением оснащены в основном националистические подразделения украинской армии, сообщил РИА Новости замкомандира роты спецназа 56-го отдельного... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T04:58
2024-12-11T04:58
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ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Натовским вооружением оснащены в основном националистические подразделения украинской армии, сообщил РИА Новости замкомандира роты спецназа 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) группировки войск "Юг" с позывным "Муля". "Есть подразделения (противника), у которых основной уклон на натовское вооружение, на натовские калибры… В основном националистического характера", - сообщил РИА Новости офицер с позывным "Муля". По словам военного, из крупного "видимого" натовского вооружения на его направлении чаще всего можно наблюдать боевые бронированные машины. "Машины бронированные канадские, турецкие, американские. М2 "Брэдли" как основная боевая машина пехоты", - подчеркнул военный. До лета 2024 года в США действовал запрет на предоставление помощи националистическим батальонам, в частности нацбату "Азов" (запрещен в России) в силу его нацистской идеологии. Однако, еще в 2023 году газета The Washington Post цитировала источник в Госдепартаменте, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда же говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова" включили в Вооруженные силы и Национальную гвардию Украины, а также создали с их участием обособленные вооруженные формирования. Летом 2024 года администрация президента Джо Байдена заявила, что разрешает бригаде "Азов" получать американское вооружение.
https://ria.ru/20240620/azov-1954127970.html
https://ria.ru/20240613/zapad-1952370132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, украина, джо байден, государственный департамент сша
В мире, США, Россия, Украина, Джо Байден, Государственный департамент США
Натовским оружием оснащены в основном нацбаты ВСУ, рассказал офицер
Офицер спецназа "Юг" Муля: натовским вооружением оснащены в основном нацбаты ВСУ
ДОНЕЦК, 11 дек - РИА Новости. Натовским вооружением оснащены в основном националистические подразделения украинской армии, сообщил РИА Новости замкомандира роты спецназа 56-го отдельного батальона специального назначения (ОБСпН) группировки войск "Юг" с позывным "Муля".
"Есть подразделения (противника), у которых основной уклон на натовское вооружение, на натовские калибры… В основном националистического характера", - сообщил РИА Новости офицер с позывным "Муля".
По словам военного, из крупного "видимого" натовского вооружения на его направлении чаще всего можно наблюдать боевые бронированные машины.
"Машины бронированные канадские, турецкие, американские. М2 "Брэдли" как основная боевая машина пехоты", - подчеркнул военный.
До лета 2024 года в США
действовал запрет на предоставление помощи националистическим батальонам, в частности нацбату "Азов" (запрещен в России
) в силу его нацистской идеологии. Однако, еще в 2023 году газета The Washington Post цитировала источник в Госдепартаменте
, который признавал, что эта норма не имеет практического эффекта. Конгрессмен Пол Госар тогда же говорил, что запрет оказался размыт после того, как боевиков "Азова" включили в Вооруженные силы и Национальную гвардию Украины
, а также создали с их участием обособленные вооруженные формирования.
Летом 2024 года администрация президента Джо Байдена
заявила, что разрешает бригаде "Азов" получать американское вооружение.