https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988523156.html

ВС России сожгли БМП Bradley в Курской области

ВС России сожгли БМП Bradley в Курской области - РИА Новости, 11.12.2024

ВС России сожгли БМП Bradley в Курской области

ВС РФ сожгли БМП Bradley и другую технику ВСУ, срывая попытки украинских войск продвинуться в районе Новоивановки в Курской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T00:53

2024-12-11T00:53

2024-12-11T08:22

специальная военная операция на украине

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КУРСК, 11 дек - РИА Новости. ВС РФ сожгли БМП Bradley и другую технику ВСУ, срывая попытки украинских войск продвинуться в районе Новоивановки в Курской области, сообщил РИА Новости командир приморского добровольческого отряда "ТИГР" с позывным "Кубинец". "В полосе ответственности нашего отряда ведутся активные боевые действия, противник предпринимает попытки продвинуться в районе населённого пункта Новоивановка, естественно, мы делаем всё возможное, чтобы сорвать эти планы… жжем технику, делаем всё возможное, чтобы выбить противника с нашей территории", - сказал собеседник агентства. Также он предоставил видео передвижения и уничтожения военнослужащих Украины и кадры уничтожения БМП Bradley американского производства.

https://ria.ru/20240808/minoborony-1964805257.html

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Уничтожение американской Bradley и другой техники ВСУ в Курской области Вооруженные сил России сожгли американскую Bradley и другую технику ВСУ, срывая попытки украинских войск продвинуться в районе Новоивановки в Курской области, рассказал РИА Новости командир приморского добровольческого отряда "Тигр" с позывным "Кубинец". Также он предоставил видео передвижения и уничтожения военнослужащих Украины и кадры уничтожения Bradley. 2024-12-11T00:53 true PT0M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность