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ВС России сожгли БМП Bradley в Курской области - РИА Новости, 11.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
00:53 11.12.2024 (обновлено: 08:22 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/spetsoperatsiya-1988523156.html
ВС России сожгли БМП Bradley в Курской области
ВС России сожгли БМП Bradley в Курской области - РИА Новости, 11.12.2024
ВС России сожгли БМП Bradley в Курской области
ВС РФ сожгли БМП Bradley и другую технику ВСУ, срывая попытки украинских войск продвинуться в районе Новоивановки в Курской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T00:53
2024-12-11T08:22
специальная военная операция на украине
курская область
украина
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСК, 11 дек - РИА Новости. ВС РФ сожгли БМП Bradley и другую технику ВСУ, срывая попытки украинских войск продвинуться в районе Новоивановки в Курской области, сообщил РИА Новости командир приморского добровольческого отряда "ТИГР" с позывным "Кубинец". "В полосе ответственности нашего отряда ведутся активные боевые действия, противник предпринимает попытки продвинуться в районе населённого пункта Новоивановка, естественно, мы делаем всё возможное, чтобы сорвать эти планы… жжем технику, делаем всё возможное, чтобы выбить противника с нашей территории", - сказал собеседник агентства. Также он предоставил видео передвижения и уничтожения военнослужащих Украины и кадры уничтожения БМП Bradley американского производства.
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Уничтожение американской Bradley и другой техники ВСУ в Курской области
Вооруженные сил России сожгли американскую Bradley и другую технику ВСУ, срывая попытки украинских войск продвинуться в районе Новоивановки в Курской области, рассказал РИА Новости командир приморского добровольческого отряда "Тигр" с позывным "Кубинец". Также он предоставил видео передвижения и уничтожения военнослужащих Украины и кадры уничтожения Bradley.
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курская область, украина, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России сожгли БМП Bradley в Курской области

Командир "ТИГРа": ВС России сожгли БМП Bradley под Новоивановкой

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КУРСК, 11 дек - РИА Новости. ВС РФ сожгли БМП Bradley и другую технику ВСУ, срывая попытки украинских войск продвинуться в районе Новоивановки в Курской области, сообщил РИА Новости командир приморского добровольческого отряда "ТИГР" с позывным "Кубинец".
"В полосе ответственности нашего отряда ведутся активные боевые действия, противник предпринимает попытки продвинуться в районе населённого пункта Новоивановка, естественно, мы делаем всё возможное, чтобы сорвать эти планы… жжем технику, делаем всё возможное, чтобы выбить противника с нашей территории", - сказал собеседник агентства.
Также он предоставил видео передвижения и уничтожения военнослужащих Украины и кадры уничтожения БМП Bradley американского производства.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьУкраинаВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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