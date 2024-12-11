https://ria.ru/20241211/slovakija-1988528797.html

Премьер Словакии оценил мирный план Бразилии и Китая по Украине

Премьер Словакии оценил мирный план Бразилии и Китая по Украине - РИА Новости, 11.12.2024

Премьер Словакии оценил мирный план Бразилии и Китая по Украине

Словакия высоко оценивает мирный план по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный Бразилией совместно с Китаем, и готова всемерно поддержать его,... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T03:04

2024-12-11T03:04

2024-12-11T03:55

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БРАТИСЛАВА, 11 дек – РИА Новости. Словакия высоко оценивает мирный план по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный Бразилией совместно с Китаем, и готова всемерно поддержать его, заявил журналистам во вторник находящийся с визитом в Бразилии словацкий премьер Роберт Фицо, слова которого приводит агентство ТASR. "Мы предлагаем все те скромные возможности, которые существуют у Словакии, для поддержки этого (бразильско-китайского) плана (по урегулированию конфликта на Украине) в различных формах. Выражаю уверенность, что Бразилия вместе с Китаем, а также другими крупными странами сыграет чрезвычайно важную роль, и военные действия на территории Украины будут прекращены", — заявил Фицо по окончании переговоров с временно исполняющим обязанности главы Бразилии, вице-президентом страны Жералду Алкмином.Алкмин, в свою очередь, поблагодарил словацкого премьера за поддержку мирной инициативы.Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран.По мнению Фицо, Бразилия также может сыграть важную роль в реформировании ООН. Словакия и Бразилия придерживается одинакового мнения о том, что Совет Безопасности ООН должен быть расширен за счет постоянных и непостоянных членов. "Именно поэтому мы подаем заявку на членство в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2028 и 2029 годах. Мы с благодарностью примем любую поддержку, которая может исходить от вас", — сказал словацкий премьер.Оценивая результаты своего визита в Бразилию, Фицо подчеркнул, что он может сыграть важную роль для ускорения развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и промышленной сферах. Это первый в истории независимой Словакии визит ее премьера в Бразилию. Как отмечает агентство TASR, словацкого премьера должен был принять президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, однако после перенесенной во вторник операции он пока еще не может исполнять служебные обязанности.

https://ria.ru/20241101/slovakiya-1981433377.html

https://ria.ru/20241204/slovakiya-1987365302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, бразилия, словакия, украина, роберт фицо, луис инасиу лула да силва, оон