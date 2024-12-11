Рейтинг@Mail.ru
Премьер Словакии оценил мирный план Бразилии и Китая по Украине - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:04 11.12.2024 (обновлено: 03:55 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/slovakija-1988528797.html
Премьер Словакии оценил мирный план Бразилии и Китая по Украине
Премьер Словакии оценил мирный план Бразилии и Китая по Украине - РИА Новости, 11.12.2024
Премьер Словакии оценил мирный план Бразилии и Китая по Украине
Словакия высоко оценивает мирный план по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный Бразилией совместно с Китаем, и готова всемерно поддержать его,... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T03:04
2024-12-11T03:55
в мире
бразилия
словакия
украина
роберт фицо
луис инасиу лула да силва
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147532/66/1475326603_0:150:1435:957_1920x0_80_0_0_735e91664058532cbd3c3838eeb53032.jpg
БРАТИСЛАВА, 11 дек – РИА Новости. Словакия высоко оценивает мирный план по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный Бразилией совместно с Китаем, и готова всемерно поддержать его, заявил журналистам во вторник находящийся с визитом в Бразилии словацкий премьер Роберт Фицо, слова которого приводит агентство ТASR. "Мы предлагаем все те скромные возможности, которые существуют у Словакии, для поддержки этого (бразильско-китайского) плана (по урегулированию конфликта на Украине) в различных формах. Выражаю уверенность, что Бразилия вместе с Китаем, а также другими крупными странами сыграет чрезвычайно важную роль, и военные действия на территории Украины будут прекращены", — заявил Фицо по окончании переговоров с временно исполняющим обязанности главы Бразилии, вице-президентом страны Жералду Алкмином.Алкмин, в свою очередь, поблагодарил словацкого премьера за поддержку мирной инициативы.Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран.По мнению Фицо, Бразилия также может сыграть важную роль в реформировании ООН. Словакия и Бразилия придерживается одинакового мнения о том, что Совет Безопасности ООН должен быть расширен за счет постоянных и непостоянных членов. "Именно поэтому мы подаем заявку на членство в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2028 и 2029 годах. Мы с благодарностью примем любую поддержку, которая может исходить от вас", — сказал словацкий премьер.Оценивая результаты своего визита в Бразилию, Фицо подчеркнул, что он может сыграть важную роль для ускорения развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и промышленной сферах. Это первый в истории независимой Словакии визит ее премьера в Бразилию. Как отмечает агентство TASR, словацкого премьера должен был принять президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, однако после перенесенной во вторник операции он пока еще не может исполнять служебные обязанности.
https://ria.ru/20241101/slovakiya-1981433377.html
https://ria.ru/20241204/slovakiya-1987365302.html
бразилия
словакия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147532/66/1475326603_0:16:1435:1092_1920x0_80_0_0_1f09f604ff5ec34eae6904f3e8626a0d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, словакия, украина, роберт фицо, луис инасиу лула да силва, оон
В мире, Бразилия, Словакия, Украина, Роберт Фицо, Луис Инасиу Лула да Силва, ООН
Премьер Словакии оценил мирный план Бразилии и Китая по Украине

Премьер Фицо: Словакия высоко оценивает мирный план Бразилии и Китая по Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. 25 августа 2016
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. 25 августа 2016 - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА, 11 дек – РИА Новости. Словакия высоко оценивает мирный план по урегулированию конфликта на Украине, подготовленный Бразилией совместно с Китаем, и готова всемерно поддержать его, заявил журналистам во вторник находящийся с визитом в Бразилии словацкий премьер Роберт Фицо, слова которого приводит агентство ТASR.
"Мы предлагаем все те скромные возможности, которые существуют у Словакии, для поддержки этого (бразильско-китайского) плана (по урегулированию конфликта на Украине) в различных формах. Выражаю уверенность, что Бразилия вместе с Китаем, а также другими крупными странами сыграет чрезвычайно важную роль, и военные действия на территории Украины будут прекращены", — заявил Фицо по окончании переговоров с временно исполняющим обязанности главы Бразилии, вице-президентом страны Жералду Алкмином.
Флаг Словакии - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Словакия присоединится к группе "Друзей мира" по Украине
1 ноября, 20:52
Алкмин, в свою очередь, поблагодарил словацкого премьера за поддержку мирной инициативы.
Китай и Бразилия в мае этого года совместно опубликовали план политического урегулирования конфликта на Украине из шести пунктов, который получил положительные отзывы от более чем 100 стран.
По мнению Фицо, Бразилия также может сыграть важную роль в реформировании ООН. Словакия и Бразилия придерживается одинакового мнения о том, что Совет Безопасности ООН должен быть расширен за счет постоянных и непостоянных членов.
"Именно поэтому мы подаем заявку на членство в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН в 2028 и 2029 годах. Мы с благодарностью примем любую поддержку, которая может исходить от вас", — сказал словацкий премьер.
Оценивая результаты своего визита в Бразилию, Фицо подчеркнул, что он может сыграть важную роль для ускорения развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и промышленной сферах.
Это первый в истории независимой Словакии визит ее премьера в Бразилию. Как отмечает агентство TASR, словацкого премьера должен был принять президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, однако после перенесенной во вторник операции он пока еще не может исполнять служебные обязанности.
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Президент Словакии усомнился, что военная помощь поможет Украине победить
4 декабря, 16:29
 
В миреБразилияСловакияУкраинаРоберт ФицоЛуис Инасиу Лула да СилваООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала