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В Турции предложили аннулировать паспорта 240 тысяч сирийцев

В Турции предложили аннулировать паспорта 240 тысяч сирийцев - РИА Новости, 11.12.2024

В Турции предложили аннулировать паспорта 240 тысяч сирийцев

Турецкая оппозиционная "Хорошая партия" предложила аннулировать турецкие паспорта почти 240 тысяч сирийцев, а с июля 2025 года лишить их статуса беженцев,... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T16:45

2024-12-11T16:45

2024-12-11T16:45

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СТАМБУЛ, 11 дек - РИА Новости. Турецкая оппозиционная "Хорошая партия" предложила аннулировать турецкие паспорта почти 240 тысяч сирийцев, а с июля 2025 года лишить их статуса беженцев, заявил председатель партии Мюсават Дервишоглу. "Повода для присутствия сирийских беженцев в Турции больше нет. Турецкий народ требует, не теряя времени, возвращения всех беженцев на их родину", - заявил Дервишоглу в парламенте на слушаниях по бюджету. "Мы предлагаем стимулировать в течение первых шести месяцев 2025 года добровольное возвращение сирийских беженцев, а с 1 июля 2025 года в рамках имеющихся у правительства полномочий аннулировать статус находящихся под временной защитой. Необходимо заявить, что беженцы не смогут ни при каких условиях получить турецкое гражданство, а паспорта 238 тысяч получивших его сирийцев нужно немедленно аннулировать", - заявил Дервишоглу. Он призвал также лишить сирийских беженцев всех многочисленных привилегий и социальных пособий, которыми они обладают на данный момент, а также прекратить действие соглашения с ЕС о депортации мигрантов. По мнению представителей партии, данная мера поспособствует скорейшему возвращению сирийцев в САР. Создание необходимых условий для возвращения сирийских беженцев является приоритетом Анкары, заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сирийцы начали постепенно возвращаться на родину с понедельника, небольшие очереди образуются на действующих КПП на границе Турции с САР. На начало декабря в Турции легально проживали более 2,93 миллиона сирийских беженцев, более 1,5 миллиона из них - несовершеннолетние. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаётся в стране, и установил контакт с руководством вооружённой оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20240814/turtsija-1966081899.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1987982726.html

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в мире, россия, москва, башар асад, реджеп тайип эрдоган