Правившая в Сирии партия "Баас" объявила о приостановке деятельности
Al-Watan: правившая до смены власти в Сирии "Баас" приостановила деятельность
© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 11 дек - РИА Новости. Правившая до смены власти в Сирии партия Арабского социалистического возрождения ("Баас") приостанавливает деятельность до дальнейших распоряжений, говорится в заявлении политсилы, опубликованном сирийской газетой Al-Watan.
"После анализа политической, социальной и экономической ситуации, исходя из национальных интересов руководство приняло следующее решение: приостановить действия и активность партии во всех ее проявлениях до дальнейших распоряжений", - сказано в заявлении.
В коммюнике также отмечается, что всю технику и вооружение партия передаст в отделения полиции.
"Все материальные средства будут переданы в распоряжения министерства финансов под шефством министерства юстиции", - отмечается в заявлении.
Политическая партия "Баас" была основана в Сирии в 1946 году, она взяла за основу социалистическую и национальную арабскую идеологию. Отделения партии появились во многих странах региона, включая Ливан, Иорданию, Ливию и Саудовскую Аравию. Правящей партией Сирии "Баас" стала в 1963 году, в Ираке партия находилась у власти с середины 1960-х до начала 2000-х.
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