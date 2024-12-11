https://ria.ru/20241211/siriya-1988709719.html

Правившая в Сирии партия "Баас" объявила о приостановке деятельности

Правившая в Сирии партия "Баас" объявила о приостановке деятельности - РИА Новости, 11.12.2024

Правившая в Сирии партия "Баас" объявила о приостановке деятельности

Правившая до смены власти в Сирии партия Арабского социалистического возрождения ("Баас") приостанавливает деятельность до дальнейших распоряжений, говорится в... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T23:14

2024-12-11T23:14

2024-12-11T23:14

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БЕЙРУТ, 11 дек - РИА Новости. Правившая до смены власти в Сирии партия Арабского социалистического возрождения ("Баас") приостанавливает деятельность до дальнейших распоряжений, говорится в заявлении политсилы, опубликованном сирийской газетой Al-Watan. "После анализа политической, социальной и экономической ситуации, исходя из национальных интересов руководство приняло следующее решение: приостановить действия и активность партии во всех ее проявлениях до дальнейших распоряжений", - сказано в заявлении. В коммюнике также отмечается, что всю технику и вооружение партия передаст в отделения полиции. "Все материальные средства будут переданы в распоряжения министерства финансов под шефством министерства юстиции", - отмечается в заявлении. Политическая партия "Баас" была основана в Сирии в 1946 году, она взяла за основу социалистическую и национальную арабскую идеологию. Отделения партии появились во многих странах региона, включая Ливан, Иорданию, Ливию и Саудовскую Аравию. Правящей партией Сирии "Баас" стала в 1963 году, в Ираке партия находилась у власти с середины 1960-х до начала 2000-х. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241211/asad-1988648023.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

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