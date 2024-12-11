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Правившая в Сирии партия "Баас" объявила о приостановке деятельности - РИА Новости, 11.12.2024
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23:14 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/siriya-1988709719.html
Правившая в Сирии партия "Баас" объявила о приостановке деятельности
Правившая в Сирии партия "Баас" объявила о приостановке деятельности - РИА Новости, 11.12.2024
Правившая в Сирии партия "Баас" объявила о приостановке деятельности
Правившая до смены власти в Сирии партия Арабского социалистического возрождения ("Баас") приостанавливает деятельность до дальнейших распоряжений, говорится в... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T23:14
2024-12-11T23:14
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БЕЙРУТ, 11 дек - РИА Новости. Правившая до смены власти в Сирии партия Арабского социалистического возрождения ("Баас") приостанавливает деятельность до дальнейших распоряжений, говорится в заявлении политсилы, опубликованном сирийской газетой Al-Watan. "После анализа политической, социальной и экономической ситуации, исходя из национальных интересов руководство приняло следующее решение: приостановить действия и активность партии во всех ее проявлениях до дальнейших распоряжений", - сказано в заявлении. В коммюнике также отмечается, что всю технику и вооружение партия передаст в отделения полиции. "Все материальные средства будут переданы в распоряжения министерства финансов под шефством министерства юстиции", - отмечается в заявлении. Политическая партия "Баас" была основана в Сирии в 1946 году, она взяла за основу социалистическую и национальную арабскую идеологию. Отделения партии появились во многих странах региона, включая Ливан, Иорданию, Ливию и Саудовскую Аравию. Правящей партией Сирии "Баас" стала в 1963 году, в Ираке партия находилась у власти с середины 1960-х до начала 2000-х. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241211/asad-1988648023.html
https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html
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в мире, россия, москва, башар асад, сирия
В мире, Россия, Москва, Башар Асад, Сирия
Правившая в Сирии партия "Баас" объявила о приостановке деятельности

Al-Watan: правившая до смены власти в Сирии "Баас" приостановила деятельность

© iStock.com / Zhora KochegarovВид на Дамаск, Сирия
Вид на Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© iStock.com / Zhora Kochegarov
Вид на Дамаск, Сирия. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 11 дек - РИА Новости. Правившая до смены власти в Сирии партия Арабского социалистического возрождения ("Баас") приостанавливает деятельность до дальнейших распоряжений, говорится в заявлении политсилы, опубликованном сирийской газетой Al-Watan.
"После анализа политической, социальной и экономической ситуации, исходя из национальных интересов руководство приняло следующее решение: приостановить действия и активность партии во всех ее проявлениях до дальнейших распоряжений", - сказано в заявлении.
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Вчера, 17:51
В коммюнике также отмечается, что всю технику и вооружение партия передаст в отделения полиции.
"Все материальные средства будут переданы в распоряжения министерства финансов под шефством министерства юстиции", - отмечается в заявлении.
Политическая партия "Баас" была основана в Сирии в 1946 году, она взяла за основу социалистическую и национальную арабскую идеологию. Отделения партии появились во многих странах региона, включая Ливан, Иорданию, Ливию и Саудовскую Аравию. Правящей партией Сирии "Баас" стала в 1963 году, в Ираке партия находилась у власти с середины 1960-х до начала 2000-х.
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"Это лишь начало". Что происходит в Сирии
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Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остается в стране и установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Со своей стороны, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьей прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
После Асада: кто победил и проиграл в Сирии
10 декабря, 08:00
 
В миреРоссияМоскваБашар АсадСирия
 
 
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