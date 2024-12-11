Действия Израиля в Сирии усугубляют ситуацию, заявила Захарова
Захарова: силовые акции Израиля еще больше усугубляют ситуацию в Сирии
© AP Photo / Matias DelacroixИзраильские танки в районе Голанских высот. 10 декабря 2024
© AP Photo / Matias Delacroix
Израильские танки в районе Голанских высот. 10 декабря 2024
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Действия Израиля в Сирии усугубляют и без того тяжелую ситуацию в стране, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Конечно серьезную озабоченность у международного сообщества вызывают действия ВВС Израиля, которые наносят массированные ракетно-бомбовые удары по военным, гражданским объектам на сирийской территории. Эти силовые акции, очевидно, не служат задачам стабилизации обстановки в Сирии. Напротив, они еще больше усугубляют и без того крайне тяжелое положение, сложившееся в последние дни в этой стране" , - сказала она в ходе брифинга в среду.
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В Москве считают, что в исключительно сложных военно-политических обстоятельствах, в которых оказалась Сирия, "всем членам международного сообщества, особенно соседним странам, необходимо проявлять сдержанность, высшую степень ответственности", отметила официальный представитель российского МИД.
"Еще раз подчеркну - не провоцируя своими действиями дальнейшую деградацию обстановки в Сирии", - резюмировала Захарова.
Ранее сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила о передвижениях израильской армии на юге провинции Дамаск, ближе к границе с Ливаном. В понедельник израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз ВВС, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях Сирии. По заявлению армии Израиля, было нанесено 250 ударов.
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Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что Голанские высоты навсегда останутся "неотъемлемой частью" Израиля. В то же время армия Израиля пересекла границу с Сирией и захватила буферную зону на Голанских высотах, часть поселений провинции Кунейтра, расположенной в сирийской части Голанских высот.
Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
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