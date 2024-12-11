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Существует опасность, что в Сирии вновь поднимет голову ИГ*, заявил Рябков - РИА Новости, 11.12.2024
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Война в Сирии
 
14:22 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/siriya-1988604412.html
Существует опасность, что в Сирии вновь поднимет голову ИГ*, заявил Рябков
Существует опасность, что в Сирии вновь поднимет голову ИГ*, заявил Рябков - РИА Новости, 11.12.2024
Существует опасность, что в Сирии вновь поднимет голову ИГ*, заявил Рябков
Сегодня существует реальная опасность того, что в Сирии вновь поднимет голову группировка "Исламское государство"*, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T14:22
2024-12-11T14:22
война в сирии
в мире
россия
москва
сергей рябков
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
сирия
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Сегодня существует реальная опасность того, что в Сирии вновь поднимет голову группировка "Исламское государство"*, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Существует реальная опасность того, что там вновь поднимут голову "Исламское государство"* и все те структуры, которые предшествовали возникновению подобного рода объединений. Это тревожный момент, не хотелось бы, чтобы страна превратилась в источник нестабильности и источник террористических угроз", - сказал Рябков журналистам. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил контакт с руководством вооружённой оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
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в мире, россия, москва, сергей рябков, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия
Война в Сирии, В мире, Россия, Москва, Сергей Рябков, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия
Существует опасность, что в Сирии вновь поднимет голову ИГ*, заявил Рябков

Рябков: есть реальная опасность того, что в Сирии вновь поднимет голову ИГ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Сегодня существует реальная опасность того, что в Сирии вновь поднимет голову группировка "Исламское государство"*, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«
"Существует реальная опасность того, что там вновь поднимут голову "Исламское государство"* и все те структуры, которые предшествовали возникновению подобного рода объединений. Это тревожный момент, не хотелось бы, чтобы страна превратилась в источник нестабильности и источник террористических угроз", - сказал Рябков журналистам.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил контакт с руководством вооружённой оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Сирия все. Остальным приготовиться
Вчера, 08:00
 
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