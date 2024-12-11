https://ria.ru/20241211/siriya-1988582087.html

Россия в свое время оказала помощь Сирии, заявили в Кремле

Россия в свое время оказала помощь Сирии, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.12.2024

Россия в свое время оказала помощь Сирии, заявили в Кремле

Россия в свое время выполнила свою миссию, оказав помощь Сирии, потратила много усилий, дальше работало руководство президента Сирии Башара Асада, заявил... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T12:48

2024-12-11T12:48

2024-12-11T12:48

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обострение ситуации в сирии — 2024

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия в свое время выполнила свою миссию, оказав помощь Сирии, потратила много усилий, дальше работало руководство президента Сирии Башара Асада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Россия помогла Сирийской Арабской Республике в свое время справиться с террористами и помогла выйти на стабилизацию ситуации, после того, как эта ситуации угрожала всему региону. И потратила для этого очень много усилий, и тогда Россия выполнила свою миссию. А дальше уже руководство Асада собственно работало в своей стране, занималось развитием в своей стране", - сказал Песков журналистам на вопрос, считают ли в Кремле, что СВО способствовала ослаблению России на Ближнем Востоке. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил контакт с руководством вооружённой оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.

https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html

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в мире, россия, москва, башар асад, дмитрий песков, обострение ситуации в сирии — 2024