Рейтинг@Mail.ru
Россия в свое время оказала помощь Сирии, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:48 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/siriya-1988582087.html
Россия в свое время оказала помощь Сирии, заявили в Кремле
Россия в свое время оказала помощь Сирии, заявили в Кремле - РИА Новости, 11.12.2024
Россия в свое время оказала помощь Сирии, заявили в Кремле
Россия в свое время выполнила свою миссию, оказав помощь Сирии, потратила много усилий, дальше работало руководство президента Сирии Башара Асада, заявил... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:48
2024-12-11T12:48
в мире
россия
москва
башар асад
дмитрий песков
обострение ситуации в сирии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053965_0:72:3078:1803_1920x0_80_0_0_cf89b49433da41d0e8d494b92a04697e.jpg
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия в свое время выполнила свою миссию, оказав помощь Сирии, потратила много усилий, дальше работало руководство президента Сирии Башара Асада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Россия помогла Сирийской Арабской Республике в свое время справиться с террористами и помогла выйти на стабилизацию ситуации, после того, как эта ситуации угрожала всему региону. И потратила для этого очень много усилий, и тогда Россия выполнила свою миссию. А дальше уже руководство Асада собственно работало в своей стране, занималось развитием в своей стране", - сказал Песков журналистам на вопрос, считают ли в Кремле, что СВО способствовала ослаблению России на Ближнем Востоке. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил контакт с руководством вооружённой оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html
https://ria.ru/20241211/siriya-1988544345.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0b/1983053965_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_9427a9487eae160648325c5dcc9202b3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, москва, башар асад, дмитрий песков, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Россия, Москва, Башар Асад, Дмитрий Песков, Обострение ситуации в Сирии — 2024
Россия в свое время оказала помощь Сирии, заявили в Кремле

Песков: РФ в свое время оказала помощь Сирии, дальше работало руководство Асада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Московский Кремль. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Россия в свое время выполнила свою миссию, оказав помощь Сирии, потратила много усилий, дальше работало руководство президента Сирии Башара Асада, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Россия помогла Сирийской Арабской Республике в свое время справиться с террористами и помогла выйти на стабилизацию ситуации, после того, как эта ситуации угрожала всему региону. И потратила для этого очень много усилий, и тогда Россия выполнила свою миссию. А дальше уже руководство Асада собственно работало в своей стране, занималось развитием в своей стране", - сказал Песков журналистам на вопрос, считают ли в Кремле, что СВО способствовала ослаблению России на Ближнем Востоке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Сирия все. Остальным приготовиться
Вчера, 08:00
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил контакт с руководством вооружённой оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Захарова прокомментировала ситуацию в Сирии
Вчера, 08:22
 
В миреРоссияМоскваБашар АсадДмитрий ПесковОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала