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В Кремле прокомментировали сообщения о казни двоюродного брата Асада - РИА Новости, 11.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
12:36 11.12.2024
https://ria.ru/20241211/siriya-1988579346.html
В Кремле прокомментировали сообщения о казни двоюродного брата Асада
В Кремле прокомментировали сообщения о казни двоюродного брата Асада - РИА Новости, 11.12.2024
В Кремле прокомментировали сообщения о казни двоюродного брата Асада
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о якобы казни двоюродного брата Башара Асада. РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T12:36
2024-12-11T12:36
война в сирии
в мире
россия
москва
башар асад
дмитрий песков
обострение ситуации в сирии — 2024
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о якобы казни двоюродного брата Башара Асада. "Мы не располагаем информацией. Мы, разумеется, сейчас внимательным образом отслеживаем все, что происходит в Сирии... Будем дальше очень внимательно смотреть, конечно же, и исходить из тех реалий, которые складываются на земле", - сказал он журналистам на вопрос о том, знают ли в Кремле о том, что двоюродного брата Асада якобы казнили. Ранее портал Alkhali24 сообщил, что сирийская оппозиция якобы казнила двоюродного брата Башара Асада Сулеймана. Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил контакт с руководством вооружённой оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
https://ria.ru/20241209/asad-1988051412.html
https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html
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в мире, россия, москва, башар асад, дмитрий песков, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Россия, Москва, Башар Асад, Дмитрий Песков, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Кремле прокомментировали сообщения о казни двоюродного брата Асада

Песков: в Кремле не располагают информацией о казни двоюродного брата Асада

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о якобы казни двоюродного брата Башара Асада.
"Мы не располагаем информацией. Мы, разумеется, сейчас внимательным образом отслеживаем все, что происходит в Сирии... Будем дальше очень внимательно смотреть, конечно же, и исходить из тех реалий, которые складываются на земле", - сказал он журналистам на вопрос о том, знают ли в Кремле о том, что двоюродного брата Асада якобы казнили.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Почему власть Асада никто не спас
9 декабря, 08:00
Ранее портал Alkhali24 сообщил, что сирийская оппозиция якобы казнила двоюродного брата Башара Асада Сулеймана.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил контакт с руководством вооружённой оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
Сирия все. Остальным приготовиться
Вчера, 08:00
 
Война в СирииВ миреРоссияМоскваБашар АсадДмитрий ПесковОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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