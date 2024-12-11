В Кремле прокомментировали сообщения о казни двоюродного брата Асада
Песков: в Кремле не располагают информацией о казни двоюродного брата Асада
Московский Кремль. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о якобы казни двоюродного брата Башара Асада.
"Мы не располагаем информацией. Мы, разумеется, сейчас внимательным образом отслеживаем все, что происходит в Сирии... Будем дальше очень внимательно смотреть, конечно же, и исходить из тех реалий, которые складываются на земле", - сказал он журналистам на вопрос о том, знают ли в Кремле о том, что двоюродного брата Асада якобы казнили.
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Ранее портал Alkhali24 сообщил, что сирийская оппозиция якобы казнила двоюродного брата Башара Асада Сулеймана.
Восьмого декабря представители вооруженной оппозиции в Сирии захватили гостелевидение в Дамаске и заявили в эфире, что установили контроль над страной. Сирийский премьер Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что он с несколькими министрами остаётся в стране и установил контакт с руководством вооружённой оппозиции. В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта принял решение уйти со своего поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
Источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с семьёй прибыл в Москву - РФ предоставила им убежище. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, чьи лидеры гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ.
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