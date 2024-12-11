https://ria.ru/20241211/siriya-1988578943.html

В Кремле отреагировали на действия Израиля в Сирии

В Кремле отреагировали на действия Израиля в Сирии - РИА Новости, 11.12.2024

В Кремле отреагировали на действия Израиля в Сирии

Действия Израиля в Сирии вряд ли способствуют стабилизации обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T12:34

2024-12-11T12:34

2024-12-11T12:46

израиль

сирия

обострение ситуации в сирии — 2024

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Действия Израиля в Сирии вряд ли способствуют стабилизации обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мне нечего добавить к уже сказанному. Но, безусловно, нанесение ударов, действия в районе Голанских высот, в районе буферной зоны, скажем так, они вряд ли способствуют стабилизации обстановки в итак дестабилизированной Сирии. Это однозначно можно сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к действиям Израиля в Сирии.Ранее сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила о передвижениях израильской армии на юге провинции Дамаск, ближе к границе с Ливаном. В понедельник израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз ВВС, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях Сирии. По заявлению армии Израиля, было нанесено 250 ударов.Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что Голанские высоты навсегда останутся "неотъемлемой частью" Израиля. В то же время армия Израиля пересекла границу с Сирией и захватила буферную зону на Голанских высотах, часть поселений провинции Кунейтра, расположенной в сирийской части Голанских высот.Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции.Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".

https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html

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израиль, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, дмитрий песков