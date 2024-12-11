В Кремле отреагировали на действия Израиля в Сирии
Песков: действия Израиля в Сирии вряд ли способствуют стабилизации обстановки
© AP Photo / Omar SanadikiДамаск, Сирия
© AP Photo / Omar Sanadiki
Дамаск, Сирия. Архивное фото
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МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Действия Израиля в Сирии вряд ли способствуют стабилизации обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мне нечего добавить к уже сказанному. Но, безусловно, нанесение ударов, действия в районе Голанских высот, в районе буферной зоны, скажем так, они вряд ли способствуют стабилизации обстановки в итак дестабилизированной Сирии. Это однозначно можно сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, как в Кремле относятся к действиям Израиля в Сирии.
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Ранее сирийская газета "Аль-Ватан" сообщила о передвижениях израильской армии на юге провинции Дамаск, ближе к границе с Ливаном. В понедельник израильская авиация провела масштабные бомбардировки баз ВВС, научно-исследовательских центров и объектов оборонной промышленности в разных провинциях Сирии. По заявлению армии Израиля, было нанесено 250 ударов.
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник заявил, что Голанские высоты навсегда останутся "неотъемлемой частью" Израиля. В то же время армия Израиля пересекла границу с Сирией и захватила буферную зону на Голанских высотах, часть поселений провинции Кунейтра, расположенной в сирийской части Голанских высот.
Нетаньяху ранее заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции.
Голанские высоты до 1967 года входили в состав Сирии. В ходе Шестидневной войны израильские войска заняли эту территорию, по итогам войны Судного дня (1973 год) стороны заключили соглашение о перемирии и разъединении войск. В 1974 году на Голанских высотах появились миротворческие посты ООН. Пограничная линия с сирийской стороны получила название "Браво", со стороны Израиля проходит линия "Альфа".
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