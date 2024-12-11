https://ria.ru/20241211/siriya-1988543641.html
Сирийский бизнесмен напомнил, что Россия всегда помогала его стране
Сирийский бизнесмен напомнил, что Россия всегда помогала его стране - РИА Новости, 11.12.2024
Сирийский бизнесмен напомнил, что Россия всегда помогала его стране
Жители Сирии не видят свое будущее и нормализацию обстановки в этой стране без участия России, которая всегда помогала и поддерживала официальный Дамаск и народ РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T08:18
2024-12-11T08:18
2024-12-11T08:18
война в сирии
в мире
россия
дамаск (город)
сирия
башар асад
война в сирии
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МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Жители Сирии не видят свое будущее и нормализацию обстановки в этой стране без участия России, которая всегда помогала и поддерживала официальный Дамаск и народ страны, сообщил РИА Новости во вторник житель Дамаска бизнесмен Хасан. Сирийская армия вышла из Алеппо 29 ноября. В ночь на 8 декабря вооруженная оппозиция взяла под контроль Дамаск. Сотни людей устремились в правительственные кварталы и разграбили ряд зданий, включая резиденцию Башара Асада и главное отделение центрального банка. "Мы не видим свое будущее без участия России. Москва на протяжении многих десятилетий поддерживала и помогала нам. Другой вопрос, как эта помощь воспринималась и использовалась официальным Дамаском и властями на местах, правильно ли все они делали или нет. Но в психологии сирийцев, в их головах крепко сидит мысль: Россия всегда была другом и партнером, Москва никогда не обманывала и не использовала нашу страну как политическую или иную платформу для влияния на весь Ближний Восток, не разменивала нас и не предавала. Вот никогда этого не было", - рассказал РИА Новости Хасан. Бизнесмен отметил, что простые сирийцы воспринимают сложившуюся ситуацию как "очень нестабильную, острую фазу истории страны". "В строительстве будущей Сирии и ее становления заинтересованы многие страны – Турция, Иран, Израиль и другие. Но Россия не может быть исключена из этого списка. Если такое случится, мира нам тут точно не видать", - сказал он.
https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, дамаск (город), сирия, башар асад, война в сирии
Война в Сирии, В мире, Россия, Дамаск (город), Сирия, Башар Асад, Война в Сирии
Сирийский бизнесмен напомнил, что Россия всегда помогала его стране
Бизнесмен Хасан: жители Сирии не видят свое будущее без участия России