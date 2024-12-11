https://ria.ru/20241211/siriya-1988543641.html

Сирийский бизнесмен напомнил, что Россия всегда помогала его стране

Сирийский бизнесмен напомнил, что Россия всегда помогала его стране - РИА Новости, 11.12.2024

Сирийский бизнесмен напомнил, что Россия всегда помогала его стране

Жители Сирии не видят свое будущее и нормализацию обстановки в этой стране без участия России, которая всегда помогала и поддерживала официальный Дамаск и народ РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T08:18

2024-12-11T08:18

2024-12-11T08:18

война в сирии

в мире

россия

дамаск (город)

сирия

башар асад

война в сирии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988096316_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_6b09b6201705eb07a3216b51178d42bb.jpg

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Жители Сирии не видят свое будущее и нормализацию обстановки в этой стране без участия России, которая всегда помогала и поддерживала официальный Дамаск и народ страны, сообщил РИА Новости во вторник житель Дамаска бизнесмен Хасан. Сирийская армия вышла из Алеппо 29 ноября. В ночь на 8 декабря вооруженная оппозиция взяла под контроль Дамаск. Сотни людей устремились в правительственные кварталы и разграбили ряд зданий, включая резиденцию Башара Асада и главное отделение центрального банка. "Мы не видим свое будущее без участия России. Москва на протяжении многих десятилетий поддерживала и помогала нам. Другой вопрос, как эта помощь воспринималась и использовалась официальным Дамаском и властями на местах, правильно ли все они делали или нет. Но в психологии сирийцев, в их головах крепко сидит мысль: Россия всегда была другом и партнером, Москва никогда не обманывала и не использовала нашу страну как политическую или иную платформу для влияния на весь Ближний Восток, не разменивала нас и не предавала. Вот никогда этого не было", - рассказал РИА Новости Хасан. Бизнесмен отметил, что простые сирийцы воспринимают сложившуюся ситуацию как "очень нестабильную, острую фазу истории страны". "В строительстве будущей Сирии и ее становления заинтересованы многие страны – Турция, Иран, Израиль и другие. Но Россия не может быть исключена из этого списка. Если такое случится, мира нам тут точно не видать", - сказал он.

https://ria.ru/20241211/siriya-1988483215.html

https://ria.ru/20241210/siriya-1988269751.html

россия

дамаск (город)

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, дамаск (город), сирия, башар асад, война в сирии