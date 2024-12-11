https://ria.ru/20241211/siriya-1988541954.html

Переходный процесс в Сирии завершится за 18 месяцев, пишет Hürriyet

Переходный процесс в Сирии завершится за 18 месяцев, пишет Hürriyet - РИА Новости, 11.12.2024

Переходный процесс в Сирии завершится за 18 месяцев, пишет Hürriyet

Новая конституция Сирии будет подготовлена в течение шести месяцев, весь переходный процесс будет завершен за 18 месяцев, пишет в среду турецкая... РИА Новости, 11.12.2024

2024-12-11T07:45

2024-12-11T07:45

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АНКАРА, 11 ноя - РИА Новости. Новая конституция Сирии будет подготовлена в течение шести месяцев, весь переходный процесс будет завершен за 18 месяцев, пишет в среду турецкая проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на собственные источники. "Конституция будет подготовлена в течение первых 6 месяцев. Затем эта конституция будет вынесена на референдум. В этот период будет проведена перепись населения и обновлены списки избирателей", — пишет издание. Сообщается, что в соответствии с конституцией будут созданы новые политические партии. "Затем под наблюдением ООН будут проведены выборы. Администрация будет передана той партии, которая добьется успеха на выборах. Таким образом, временная администрация прекратит свое существование. Этот процесс будет завершен через 18 месяцев. Таким образом, избранные сирийцами партии начнут управлять Сирией", — отметила Hürriyet. С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Президент страны Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул страну. Россия в этих переговорах не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.

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Дарья Буймова

в мире, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия