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Переходный процесс в Сирии завершится за 18 месяцев, пишет Hürriyet - РИА Новости, 11.12.2024
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07:45 11.12.2024 (обновлено: 08:04 11.12.2024)
https://ria.ru/20241211/siriya-1988541954.html
Переходный процесс в Сирии завершится за 18 месяцев, пишет Hürriyet
Переходный процесс в Сирии завершится за 18 месяцев, пишет Hürriyet - РИА Новости, 11.12.2024
Переходный процесс в Сирии завершится за 18 месяцев, пишет Hürriyet
Новая конституция Сирии будет подготовлена в течение шести месяцев, весь переходный процесс будет завершен за 18 месяцев, пишет в среду турецкая... РИА Новости, 11.12.2024
2024-12-11T07:45
2024-12-11T08:04
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АНКАРА, 11 ноя - РИА Новости. Новая конституция Сирии будет подготовлена в течение шести месяцев, весь переходный процесс будет завершен за 18 месяцев, пишет в среду турецкая проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на собственные источники. "Конституция будет подготовлена в течение первых 6 месяцев. Затем эта конституция будет вынесена на референдум. В этот период будет проведена перепись населения и обновлены списки избирателей", — пишет издание. Сообщается, что в соответствии с конституцией будут созданы новые политические партии. "Затем под наблюдением ООН будут проведены выборы. Администрация будет передана той партии, которая добьется успеха на выборах. Таким образом, временная администрация прекратит свое существование. Этот процесс будет завершен через 18 месяцев. Таким образом, избранные сирийцами партии начнут управлять Сирией", — отметила Hürriyet. С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Президент страны Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул страну. Россия в этих переговорах не участвовала.Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.Собеседник агентства отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.
https://ria.ru/20241211/damask-1988541685.html
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в мире, россия, москва, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, сирия
В мире, Россия, Москва, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия
Переходный процесс в Сирии завершится за 18 месяцев, пишет Hürriyet

Hrriyet: новая Конституция Сирии будет подготовлена в течение шести месяцев

© AP Photo / Hassan AmmarАвтомобили на пограничном пункте пропуска Маснаа в долине Бекаа, Ливан
Автомобили на пограничном пункте пропуска Маснаа в долине Бекаа, Ливан - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
Автомобили на пограничном пункте пропуска Маснаа в долине Бекаа, Ливан. Архивное фото
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АНКАРА, 11 ноя - РИА Новости. Новая конституция Сирии будет подготовлена в течение шести месяцев, весь переходный процесс будет завершен за 18 месяцев, пишет в среду турецкая проправительственная газета Hürriyet со ссылкой на собственные источники.
"Конституция будет подготовлена в течение первых 6 месяцев. Затем эта конституция будет вынесена на референдум. В этот период будет проведена перепись населения и обновлены списки избирателей", — пишет издание.
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Сообщается, что в соответствии с конституцией будут созданы новые политические партии.
"Затем под наблюдением ООН будут проведены выборы. Администрация будет передана той партии, которая добьется успеха на выборах. Таким образом, временная администрация прекратит свое существование. Этот процесс будет завершен через 18 месяцев. Таким образом, избранные сирийцами партии начнут управлять Сирией", — отметила Hürriyet.
С конца ноября вооруженные группировки заняли несколько крупных городов Сирии, в том числе вошли в Дамаск. Президент страны Башар Асад, по данным МИД России, провел переговоры с некоторыми участниками конфликта, в ходе которых принял решение уйти с поста и покинул страну. Россия в этих переговорах не участвовала.
Позднее источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву, которая из гуманитарных соображений предоставила им убежище.
Собеседник агентства отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооруженной сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений на территории Сирии.
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